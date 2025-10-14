jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист

      Рост экономики Казахстана замедлился, заявили в МНЭ

      Опубликовано:

      Монеты
      Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Первый вице-министр нацэкономики Казахстана Азамат Амрин на заседании кабмина рассказал, что происходит в экономике страны, передает корреспондент NUR.KZ.

      Азамат Амрин отметил, что с начала года рост экономики составил 6,3%.

      "Наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом. Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%", - отметил он.

      В разрезе отраслей наибольший рост, по данным спикера, демонстрируют услуги транспорта, строительства и горнодобывающей промышленности.

      Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность - на 6,2%, сельское хозяйство - на 4,4%.

      Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

      "Фактором роста остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%. Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование - в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность - на 30,7%, сельское хозяйство - на 21,1%, транспорт - на 14,8%", - проинформировал вице-министр.

      В обрабатывающей промышленности наблюдается замедление роста на 0,3 п.п. по сравнению с январем-августом.

      "На замедление роста в обрабатывающей промышленности повлияло снижение темпов в металлургии до 0,3%. При этом производство в черной металлургии упало на 0,9%", - пояснил Амрин.

      При этом объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 9,3%. В структуре отрасли увеличилась добыча природного газа на 15,2%, нефти - на 13,2%, угля - на 10,4%. В то же время добыча металлических руд сократилась на 0,3%.

      Напомним, ранее в правительстве объясняли, как планируют бороться с инфляцией. тогда же сообщалось, что свыше миллиона казахстанцев зарабатывают 85 тысяч тенге и даже меньше. А среди стран ЕАЭС Казахстан оказался аутсайдером по росту зарплат.

      Добавим, ранее эксперт объяснял, почему рост экономики Казахстана вызывает тревогу.

