Рост экономики Казахстана замедлился, заявили в МНЭ

Первый вице-министр нацэкономики Казахстана Азамат Амрин на заседании кабмина рассказал, что происходит в экономике страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Амрин отметил, что с начала года рост экономики составил 6,3%.

"Наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом. Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%", - отметил он.

В разрезе отраслей наибольший рост, по данным спикера, демонстрируют услуги транспорта, строительства и горнодобывающей промышленности.

Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность - на 6,2%, сельское хозяйство - на 4,4%.

Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

"Фактором роста остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%. Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование - в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность - на 30,7%, сельское хозяйство - на 21,1%, транспорт - на 14,8%", - проинформировал вице-министр.

В обрабатывающей промышленности наблюдается замедление роста на 0,3 п.п. по сравнению с январем-августом.

"На замедление роста в обрабатывающей промышленности повлияло снижение темпов в металлургии до 0,3%. При этом производство в черной металлургии упало на 0,9%", - пояснил Амрин.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 9,3%. В структуре отрасли увеличилась добыча природного газа на 15,2%, нефти - на 13,2%, угля - на 10,4%. В то же время добыча металлических руд сократилась на 0,3%.

