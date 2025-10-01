Банки повысили проценты по депозитам в Казахстане

В сентябре депозиты стали выгоднее для казахстанцев. Один банк повысил ставку по срочным вкладам, два – по сберегательным без права пополнения и один – с пополнением. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последний раз Нацбанк повысил базовую ставку в марте 2025 года – до 16,5%. Однако это решение до сих пор влияет на поведение банков в Казахстане, которые стремятся привлечь клиентов более высокими процентами по своим депозитным продуктам.

Как рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), в сентябре текущего года банки повысили проценты сразу по трем видам вкладов.

Так, сразу два банка повысили ставки по своим сберегательным депозитам. Такие вклады нацелены на долгосрочные накопления и, как правило, имеют самые высокие проценты, хотя за это и нужно платить отсутствием возможности изымать средства в любой момент:

один мелкий банк с долей рынка до 3% включительно повысил ставку на 0,1 процентный пункт (п.п.) по депозитам с правом пополнения на сроке до 6 месяцев – до 15,6%;

один средний банк с долей рынка от 3% до 10% включительно повысил ставки без права пополнения на 0,1 п.п. – до 17,3%.

Однако еще один средний банк в сентябре снизил свое вознаграждение – на 0,5 п.п., до 17,9% по сберегательным вкладам с пополнением на 3 месяца, но при этом повысил ставку на годовых депозитах сразу на 3 п.п., до 14,9%.

Таким образом, у сберегательных депозитов с правом пополнения ставки в сентябре варьировались от 5,1% до 18,4%, а у вкладов без права пополнения – с 6,3% до 19%. Разброс по процентам зависит от срока вклада – у краткосрочных вознаграждения больше.

По срочным депозитам также зафиксирован рост. Один средний банк повысил свои ставки сразу на 3 процентных пункта – до 14,9%. В сентябре можно было открыть срочные вклады под вознаграждение, которое варьировалось от 7% до 18% годовых.

В целом на данный момент срочные вклады предлагают 6 банков второго уровня, сберегательные депозиты с правом пополнения 10 банков, а без пополнения – 12 банков.

Также отметим, что значительная часть граждан предпочитает несрочные депозиты. Они, как правило, не могут предложить такой же размер вознаграждения, но зато дают возможность своим владельцам пополнять и снимать с них деньги без ограничений.

Но в этом секторе ни один банк в сентябре не решил повысить ставки. Максимальный процент при этом составил 15,7%, а минимальный – 13%. Несрочные вклады предлагают открыть 17 банков.

В целом же можно отметить, что большинство депозитов в Казахстане своими процентными ставками как и прежде, обгоняют рост цен на товары и услуги в стране, а значит, приносят гражданам реальный доход. Также ранее стало известно, что на депозитах физлиц накопилась рекордная сумма средств – более 26 трлн тенге.

