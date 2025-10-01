Госрезерв оказался не государственным: кто формирует фонд криптовалюты в Казахстане, рассказали аналитики

Президент РК в 2025 году дал поручение о создании государственного крипторезерва. При этом подобная структура была создана, но оказалась рыночным фондом. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

В Казахстане возникла путаница с созданием государственного крипторезерва: Alem Crypto Fund, созданный Правительством, не признается государственным, хотя фактически управляется государственными структурами.

Национальный Банк РК планирует создать свой Государственный фонд цифровых активов (ГФЦА) к началу 2026 года под управлением Национальной инвестиционной корпорации.

Аналитики Finmentor.kz предлагают Нацбанку сосредоточиться на денежно-кредитной политике и передать управление государственными фондами Правительству.

В начале сентября 2025 года президент Токаев предложил создать госфонд цифровых активов.

Позже Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщило о формировании первого в Казахстане крипторезерва Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы.

Однако в Национальном Банке РК заявили, что работа по созданию государственного крипторезерва на базе Национальной инвестиционной корпорации продолжается, а созданный крипторезерв Alem Crypto Fund не является государственным и не может управлять госрезервами.

Почему сложилась такая ситуация, объяснили аналитики Telegram-канала Finmentor.kz.

Кому принадлежит фонд

Как отмечается в источнике, первый резерв создало правительство РК, а Нацбанк пока еще лишь планирует сформировать подобную структуру к 2026 году. При этом указывается, что Alem Crypto Fund на самом деле лишь имеет государственное управление.

"Его учредителем выступает Qazaqstan Venture Group, учредителем которой является Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" (Astana Hub), а его учредителем — Аппарат Правительства РК. Государственнее уже некуда.

К тому же для АКФ ПИТ есть отдельный закон, где прямо сказано: это некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Казахстан", – сообщают в Finmentor.kz.

Когда будет создан госфонд криптовалюты

Как отмечают в Нацбанке, ведется последовательная работа по созданию Государственного фонда цифровых активов (ГФЦА) для накопления стратегического крипторезерва. Уже создана Концепция ГФЦА, определяющая ключевые цели, задачи и механизмы формирования и управления фондом.

Также разрабатываются операционная и техническая инфраструктуры.

"Управление фондом будет осуществлять АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана», обладающее экспертизой в сфере управления альтернативными инвестиционными инструментами.

Предполагается, что подготовительная работа будет завершена до конца текущего года и государственный фонд цифровых активов будет запущен в начале следующего года", – сообщают в Нацбанке.

В свою очередь в Finmentor.kz отмечают, что Нацбанку стоит сконцентрироваться на его основной задаче – разработке и проведении денежно-кредитной политики, особенно с учетом высокой инфляции в 12,2%.

А все государственные фонды под его управлением передать Правительству: Нацфонд – Министерству финансов, ЕНПФ – Министерству труда и социальной защиты.

Напомним, что президент РК также поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну. Также в своем послании народу он призвал правительство и Нацбанк стать единой командой, поскольку в стране острая проблема из-за инфляции.

