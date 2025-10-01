Госрезерв оказался не государственным: кто формирует фонд криптовалюты в Казахстане, рассказали аналитики

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      Госрезерв оказался не государственным: кто формирует фонд криптовалюты в Казахстане, рассказали аналитики

      Опубликовано:

      Монета биткоина лежит на долларах
      Биткоин и доллары. Иллюстративное фото: volody10/Getty Images

      Президент РК в 2025 году дал поручение о создании государственного крипторезерва. При этом подобная структура была создана, но оказалась рыночным фондом. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане возникла путаница с созданием государственного крипторезерва: Alem Crypto Fund, созданный Правительством, не признается государственным, хотя фактически управляется государственными структурами.
      • Национальный Банк РК планирует создать свой Государственный фонд цифровых активов (ГФЦА) к началу 2026 года под управлением Национальной инвестиционной корпорации.
      • Аналитики Finmentor.kz предлагают Нацбанку сосредоточиться на денежно-кредитной политике и передать управление государственными фондами Правительству.

      В начале сентября 2025 года президент Токаев предложил создать госфонд цифровых активов.

      Позже Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сообщило о формировании первого в Казахстане крипторезерва Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы.

      Однако в Национальном Банке РК заявили, что работа по созданию государственного крипторезерва на базе Национальной инвестиционной корпорации продолжается, а созданный крипторезерв Alem Crypto Fund не является государственным и не может управлять госрезервами.

      Почему сложилась такая ситуация, объяснили аналитики Telegram-канала Finmentor.kz.

      Кому принадлежит фонд

      Как отмечается в источнике, первый резерв создало правительство РК, а Нацбанк пока еще лишь планирует сформировать подобную структуру к 2026 году. При этом указывается, что Alem Crypto Fund на самом деле лишь имеет государственное управление.

      Свежая публикация по теме:
      Биткоин сильно подешевел

      "Его учредителем выступает Qazaqstan Venture Group, учредителем которой является Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" (Astana Hub), а его учредителем — Аппарат Правительства РК. Государственнее уже некуда.

      К тому же для АКФ ПИТ есть отдельный закон, где прямо сказано: это некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Казахстан", – сообщают в Finmentor.kz.

      Монеты криптовалюты лежат на долларах
      Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

      Когда будет создан госфонд криптовалюты

      Как отмечают в Нацбанке, ведется последовательная работа по созданию Государственного фонда цифровых активов (ГФЦА) для накопления стратегического крипторезерва. Уже создана Концепция ГФЦА, определяющая ключевые цели, задачи и механизмы формирования и управления фондом.

      Также разрабатываются операционная и техническая инфраструктуры.

      "Управление фондом будет осуществлять АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана», обладающее экспертизой в сфере управления альтернативными инвестиционными инструментами.

      Предполагается, что подготовительная работа будет завершена до конца текущего года и государственный фонд цифровых активов будет запущен в начале следующего года", – сообщают в Нацбанке.

      В свою очередь в Finmentor.kz отмечают, что Нацбанку стоит сконцентрироваться на его основной задаче – разработке и проведении денежно-кредитной политики, особенно с учетом высокой инфляции в 12,2%.

      А все государственные фонды под его управлением передать Правительству: Нацфонд – Министерству финансов, ЕНПФ – Министерству труда и социальной защиты.

      Напомним, что президент РК также поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.

      Также в своем послании народу он призвал правительство и Нацбанк стать единой командой, поскольку в стране острая проблема из-за инфляции.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Криптовалюта
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Госрезерв оказался не государственным: кто формирует фонд криптовалюты в Казахстане, рассказали аналитики

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.