Подешевеют ли автомобили в Казахстане, если мировые бренды вернутся в Россию, рассказал эксперт

Вопрос возвращения крупных западных брендов автопроизводителей может продвигаться по нескольким сценариям. Но для рынка Казахстана ситуация может не измениться. Об этом читайте на NUR.KZ.

По словам Мискаряна, влияние на цены автомобилей в Казахстане будет зависеть от того, какие именно бренды вернутся в Россию. Возвращение уже доступных в Казахстане брендов существенно не изменит ситуацию на местном рынке.

Эксперт предполагает, что возвращение автопроизводителей в Россию может сделать доступными в Казахстане некоторые популярные модели, которые сейчас отсутствуют на рынке.

Популярные мировые бренды автомобилей покинули рынок России в 2022 году на фоне геополитического кризиса и принятых санкций. Это также повлияло на авторынок Казахстана – возник дефицит некоторых моделей.

Позже ситуация в РК улучшилась, и в 2025 году даже отмечается некоторое снижение цен.

При этом в информационном поле все чаще возникают сообщения о возможном возвращении мировых брендов на рынок РФ – некоторые из них передавали свои производства российским компаниям с возможностью возвращения в течение нескольких лет.

Как сообщает портал AutoReport.kz, прогнозами о том, как возвращение автопроизводителей из Европы, Японии и США может повлиять на цены в Казахстане, поделился директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян.

Почему автопроизводители могут вернуться

Как сообщается в источнике, для многих мировых компаний сохраняются политические риски от возможного возвращения на российский рынок. Однако он остается для них привлекательным.

"Вместе с этим, даже в нынешнем состоянии российский рынок остается третьим по величине в Европе и десятым – в мире. В таких условиях бизнесу приходится балансировать между тем, чтобы оставаться бизнесом и минимизировать риски политического давления.

Пока сложно утвердительно говорить о том, каким образом сложится ситуация на горизонте двух-трех лет, однако уже в скором времени закончатся сроки некоторых опционов, по которым иностранные компании передавали российские активы.

Поэтому уже сейчас наблюдается повышение переговорной активности", – сообщает Артур Мискарян.

При этом отмечается, что некоторые автопроизводители фактически продолжали действовать на рынке РФ и соблюдали все гарантийные обязательства, даже добиваясь роста экономических показателей. Хотя в то же время их офисы официально закрывались.

Три сценария возврата и последствия для рынка Казахстана

В случае, если компании решат продолжить деятельность в России, эксперт прогнозирует три варианта осуществления подобных планов:

возвращение через китайские прокси – некоторые бренды уже применили такой подход, среди которых отмечается Jetta, являющаяся китайской дочерней компанией бренда Volkswagen и уже официально представлена на российском рынке;

импорт нескольких ключевых моделей с ближайших рынков – например, такой подход применяет Honda, которая официально вернулась на российский рынок с кроссовером CR-V;

локализация нескольких ключевых моделей на местных площадках с последующим расширением продуктовой линейки.

Эксперт отмечает, что в подобных сценариях влияние на цены в Казахстане будет в первую очередь зависеть от того, какие бренды решат возобновить свою деятельность в РФ.

"Если предположить, что в Россию вернутся те бренды, которые знакомы казахстанскому потребителю и сегодня доступны для покупки у официальных дилеров в силу того, что бизнесу удалось перенастроить каналы поставки, то ситуацию в Казахстане такой камбэк (возвращение – прим. ред.) не изменит", – заявил Артур Мискарян.

А те модели, что популярны среди казахстанцев, но недоступны в данный момент, могут вновь появиться на рынке страны при возвращении компаний в Россию.

