Подешевеют ли автомобили в Казахстане, если мировые бренды вернутся в Россию, рассказал эксперт
Опубликовано:
Вопрос возвращения крупных западных брендов автопроизводителей может продвигаться по нескольким сценариям. Но для рынка Казахстана ситуация может не измениться. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Эксперт Артур Мискарян рассказал о возможном возвращении мировых автопроизводителей на российский рынок, отметив, что это может произойти через китайские прокси, импорт ключевых моделей или локализацию производства.
- По словам Мискаряна, влияние на цены автомобилей в Казахстане будет зависеть от того, какие именно бренды вернутся в Россию. Возвращение уже доступных в Казахстане брендов существенно не изменит ситуацию на местном рынке.
- Эксперт предполагает, что возвращение автопроизводителей в Россию может сделать доступными в Казахстане некоторые популярные модели, которые сейчас отсутствуют на рынке.
Популярные мировые бренды автомобилей покинули рынок России в 2022 году на фоне геополитического кризиса и принятых санкций. Это также повлияло на авторынок Казахстана – возник дефицит некоторых моделей.
Позже ситуация в РК улучшилась, и в 2025 году даже отмечается некоторое снижение цен.
При этом в информационном поле все чаще возникают сообщения о возможном возвращении мировых брендов на рынок РФ – некоторые из них передавали свои производства российским компаниям с возможностью возвращения в течение нескольких лет.
Как сообщает портал AutoReport.kz, прогнозами о том, как возвращение автопроизводителей из Европы, Японии и США может повлиять на цены в Казахстане, поделился директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян.
Почему автопроизводители могут вернуться
Как сообщается в источнике, для многих мировых компаний сохраняются политические риски от возможного возвращения на российский рынок. Однако он остается для них привлекательным.
"Вместе с этим, даже в нынешнем состоянии российский рынок остается третьим по величине в Европе и десятым – в мире. В таких условиях бизнесу приходится балансировать между тем, чтобы оставаться бизнесом и минимизировать риски политического давления.
Пока сложно утвердительно говорить о том, каким образом сложится ситуация на горизонте двух-трех лет, однако уже в скором времени закончатся сроки некоторых опционов, по которым иностранные компании передавали российские активы.
Поэтому уже сейчас наблюдается повышение переговорной активности", – сообщает Артур Мискарян.
При этом отмечается, что некоторые автопроизводители фактически продолжали действовать на рынке РФ и соблюдали все гарантийные обязательства, даже добиваясь роста экономических показателей. Хотя в то же время их офисы официально закрывались.
Три сценария возврата и последствия для рынка Казахстана
В случае, если компании решат продолжить деятельность в России, эксперт прогнозирует три варианта осуществления подобных планов:
- возвращение через китайские прокси – некоторые бренды уже применили такой подход, среди которых отмечается Jetta, являющаяся китайской дочерней компанией бренда Volkswagen и уже официально представлена на российском рынке;
- импорт нескольких ключевых моделей с ближайших рынков – например, такой подход применяет Honda, которая официально вернулась на российский рынок с кроссовером CR-V;
- локализация нескольких ключевых моделей на местных площадках с последующим расширением продуктовой линейки.
Эксперт отмечает, что в подобных сценариях влияние на цены в Казахстане будет в первую очередь зависеть от того, какие бренды решат возобновить свою деятельность в РФ.
"Если предположить, что в Россию вернутся те бренды, которые знакомы казахстанскому потребителю и сегодня доступны для покупки у официальных дилеров в силу того, что бизнесу удалось перенастроить каналы поставки, то ситуацию в Казахстане такой камбэк (возвращение – прим. ред.) не изменит", – заявил Артур Мискарян.
А те модели, что популярны среди казахстанцев, но недоступны в данный момент, могут вновь появиться на рынке страны при возвращении компаний в Россию.
Ранее в Минпромышленности Казахстана ответили, почему растут цены на авто.
При этом отмечалось, что "легковушки" в Казахстане дорожают быстрее, чем в других странах ЕАЭС.
Также было анонсировано снижение цен на некоторые бренды авто в связи с расширением производства на территории РК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2289240-podesheveyut-li-avtomobili-v-kazahstane-esli-mirovye-brendy-vernutsya-v-rossiyu-rasskazal-ekspert/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах