Как решается вопрос с дефицитом автомобилей в Казахстане

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После введения экономических санкций в отношении России ее автомобильная отрасль столкнулась с трудностями. Это также отразилось и на казахстанском рынке, что привело к снижению поставок. Однако, как сообщает Telegram-канал TradeReport.kz, есть и положительные моменты.

За 6 месяцев 2022 года общий объем импорта автомобилей в Казахстан сократился на 35%: было завезено всего 27,1 тыс. единиц.

Это привело к росту спроса на автомобили в Казахстане и, соответственно, к их подорожанию.

Основной причиной просадки статистики стало трехкратное снижение поставок из России: с 16,9 тыс. до 6 тыс. легковых транспортных средств. На столько же снизилось производство и в самой РФ.

Так, в январе-июне 2022 года была выпущена 281 тыс. единица, что в три раза меньше, чем за тот же отрезок времени в 2021 году.

Но, несмотря на эти факторы, в то же время заметно улучшение ситуации с поставкой машин из других стран и с собственным производством.

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Казахстан стал выпускать больше авто

За январь-июнь 2022 года в Казахстане было выпущено 46 972 автомобиля. Это на 36% больше, чем было произведено за первые два квартала 2021 года.

То есть сложившаяся ситуация открыла возможности для страны нарастить собственное производство.

Напомним, что именно выпускаемые в Казахстане машины можно получить по льготному автокредиту.

Вырос экспорт из других стран

Помимо роста производства собственных машин, сокращение поставок из России привело к тому, что стали развиваться альтернативные пути импорта.

Так, за два квартала 2022 года выросли поставки легковых машин из:

Китая – 4,4 тыс. единиц, или в девять раз больше, чем годом ранее;

Японии – импорт вырос в два раза;

США – в 2,2 раза больше поставок;

Южной Кореи – прирост на 77%;

Таиланд – нашлись предприниматели, которые завезли 1 865 автомобилей из этой страны.

В то же время рекордный рост поставок китайских машин объясняется увеличением их производства – страна с января по июль продала миру рекордные 1,5 млн автомобилей, что на 50,6% больше аналогичного периода 2021 года.

В Казахстан попало лишь 4,4 тыс. единиц, но при этом эти поставки оказались в тройке лидеров по объемам.

А к концу года планируется увеличить показатели экспорта до 2,4 млн машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986952-kak-reshaetsya-vopros-s-defitsitom-avtomobiley-v-kazahstane/