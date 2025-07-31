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    Почему растут цены на авто, ответили в Минпромышленности Казахстана

    Опубликовано:

    Машины стоят на улице
    Автомобили. Иллюстративное фото: Apriori1 / Getty Images

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал во время пресс-конференции в кабмине о том, почему выросли цены на авто, передает NUR.KZ.

    Журналист во время пресс-конференции задала вопрос, с чем может быть связан рост цен на авто и есть ли польза от утильсбора.

    "Мы сменили администратора с РОПа на "Жасыл Даму", но они влияют ли как-то на цену на авто или только на экологические проекты мы направляем эти средства?" - уточнила журналист.

    "Я некоторые данные приведу - по итогам прошлого года было продано в Казахстане 205 тысяч автомобилей. Из них 133 тысячи - это автомобили местного производства. Цены на автомобили местного производства достаточно четко урегулированы. Все необходимые запчасти приходят от одного завода к другому заводу-изготовителю.

    А что касается роста цен, то это, наверное, больше мы с Министерством торговли уже отработаем и посмотрим причины роста цен на импортные автомобили по сравнению с другими странами", - сообщил Нагаспаев.

    Он добавил, что на местные автомобили цены не растут.

    "А на ввозимые автомобили - это бизнес, надо смотреть, почему поднимаются цены. Давайте мы разберемся и скажем, почему бизнес продает по каким-то завышенным ценам. Есть вторичный рынок, мы же не можем ограничить право граждан наших продавать по определенной цене", - ответил спикер.

    Нагаспаев также ответил на вопрос, влияет ли утильсбор на формирование цены автомобилей.

    "Нет, утильсбор не влияет на формирование цены. Здесь вопрос коммерческого рынка. Давайте мы проверим, почему коммерсанты или частные граждане могут (подимать цены - прим.ред.), но ограничить мы не можем их цену", - заключил министр.

    Ранее эксперт рассказывал, что цены на новые и подержанные автомобили могут оказаться стабильными в 2025 году.

    Тем не менее, недавно сообщалось, что "легковушки" в Казахстане дорожают быстрее, чем в других странах ЕАЭС.

    Ранее в Казахстане утвердили налоговые скидки для старых и мощных авто.

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