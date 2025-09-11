В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах" в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане планируют обязать работодателей декларировать доходы своих сотрудников. Так планируется бороться с теневой экономикой и зарплатами "в конвертах". Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане на данный момент насчитывается порядка 790 тыс. граждан, которые получают минимальную заработную плату в размере 85 тыс. тенге, а еще 329 тыс. – меньше этой суммы.
При этом, как сообщила глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на заседании в мажилисе парламента, часть граждан таким образом может уходить от налогов.
"Они пишут зарплату официальную 85 000, а платят остальное "в конверте". Чтобы этого не допускать, мы говорим, что декларирование трудовых отношений должно быть", – отметила Светлана Жакупова, сославшись на опыт стран, где заработная плата регулируется государством.
Как сообщила глава ведомства, есть факты, подкрепленные официальной статистикой, которые говорят о том, что некоторые высококвалифицированные работники получают "минималку".
Из-за этого возникают ситуации, когда один и тот же специалист в одной сфере получает от 1,2 млн тенге, а в другой сфере с теми же квалификациями может получать лишь 400 тыс. или 220 тыс. тенге.
Для того чтобы этого не допустить, Минтруда подготовило законопроект, в рамках которого планируется обязать работодателей декларировать доходы своих сотрудников.
Как отметила Светлана Жакупова, министерство планирует оговаривать условия оплаты труда со своими социальными партнерами. Сейчас законопроект уже проходит процедуру согласования с государственными органами.
Ранее сообщалось, что в Казахстане порядка 30% граждан не участвуют в пенсионной системе, что может говорить о том, что они получают зарплату "в конвертах".
Также стоит учесть, что неофициальное трудоустройство – это в первую очередь риск для самих работников. Чем грозит такая занятость, мы рассказывали здесь.
А недавно налоговики объяснили почему официальная зарплата лучше "серой".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2285031-v-mintruda-pridumali-kak-borotsya-s-zarplatami-v-konvertah-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах