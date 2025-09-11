В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах" в Казахстане

В Казахстане планируют обязать работодателей декларировать доходы своих сотрудников. Так планируется бороться с теневой экономикой и зарплатами "в конвертах". Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане на данный момент насчитывается порядка 790 тыс. граждан, которые получают минимальную заработную плату в размере 85 тыс. тенге, а еще 329 тыс. – меньше этой суммы.

При этом, как сообщила глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на заседании в мажилисе парламента, часть граждан таким образом может уходить от налогов.

"Они пишут зарплату официальную 85 000, а платят остальное "в конверте". Чтобы этого не допускать, мы говорим, что декларирование трудовых отношений должно быть", – отметила Светлана Жакупова, сославшись на опыт стран, где заработная плата регулируется государством.

Как сообщила глава ведомства, есть факты, подкрепленные официальной статистикой, которые говорят о том, что некоторые высококвалифицированные работники получают "минималку".

Из-за этого возникают ситуации, когда один и тот же специалист в одной сфере получает от 1,2 млн тенге, а в другой сфере с теми же квалификациями может получать лишь 400 тыс. или 220 тыс. тенге.

Для того чтобы этого не допустить, Минтруда подготовило законопроект, в рамках которого планируется обязать работодателей декларировать доходы своих сотрудников.

Как отметила Светлана Жакупова, министерство планирует оговаривать условия оплаты труда со своими социальными партнерами. Сейчас законопроект уже проходит процедуру согласования с государственными органами.

Ранее сообщалось, что в Казахстане порядка 30% граждан не участвуют в пенсионной системе, что может говорить о том, что они получают зарплату "в конвертах".

Также стоит учесть, что неофициальное трудоустройство – это в первую очередь риск для самих работников. Чем грозит такая занятость, мы рассказывали здесь.

А недавно налоговики объяснили почему официальная зарплата лучше "серой".

