Свыше миллиона казахстанцев зарабатывают 85 тысяч тенге и меньше, заявили в Минтруда

Глава Минтруда Светлана Жакупова на заседании в мажилисе озвучила официальную статистику по тому, сколько человек зарабатывают меньше минимальной заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат Гульдара Нурымова.

"В ходе обсуждения проекта закона приводилась разная информация по количеству человек, получающих минимальную заработную плату и ниже. Так, по информации Министерства труда и социальной защиты населения, МЗП в РК получают 790 тыс. человек, ниже МЗП - получают 329 тыс. человек. В общем более 1 млн человек.

По данным других официальных источников, в частности партии "Аманат", минимальную заработную плату получают 1,8 млн человек. Почему разнятся цифры? Назовите реальную конкретную информацию по количеству граждан, получающих минимальную заработную плату и ниже", - попросила она.

Светлана Жакупова в ответ заявила, что нужно доверять источникам Минтруда.

"У нас исчисление идет из перечисленных пенсионных взносов - 10%, социальных отчислений в ЕНПФ, фонд соцстрахования и фонд медстрахования. Эти источники - они точные. И на сегодня, по данным Минтруда, 1 млн 109 тыс. человек идут, из которых 329 тысяч человек получают зарплату до 80 тыс. тенге", - добавила министр.

По ее словам, мониторинг показал, что работодатели привлекают рабочих только по контракту - на несколько часов, на определенный период времени.

"Проверка показала, что крупные организации увиливают от выплаты налогов - чтобы перечислять меньше налогов, люди привлекаются к трудовой деятельности незаконно. Жители сел получают самую маленькую зарплату", - сетует министр.

Напомним, вчера мы писали о том, что Казахстан сильно отстает по росту зарплат от всех соседей в ЕАЭС. В Казахстане растут только номинальные зарплаты, а вот реальный рост едва заметен - 0,3% за год. Это самый низкий показатель в Евразийском экономическом союзе.

Другими словами, Казахстан оказался единственной страной в ЕАЭС, где инфляция практически "съела" весь прирост зарплат граждан. На этом фоне соседи по союзу стремительно догоняют Казахстан и в скором времени могут даже перегнать его по доходам населения

Добавим, минимальный оклад - это сумма, ниже которой работодатели не могут назначить зарплату работникам. Его размер может повышаться, но слишком большое значение создает риски. Что будет, если минимальную зарплату повысят до 500 тыс. тенге в Казахстане, рассказал аналитик.

