Жизнь резко подорожала в Казахстане
Опубликовано:
В августе прожиточный минимум в Казахстане вырос сразу на 6,3% за месяц – до 62 180 тенге. Это сразу на 23,6% больше, чем было в прошлом году. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) используется для определения уровня бедности в стране и расчета суммы, необходимой среднестатистическому жителю страны, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в августе 2025 года ПМ достиг отметки в 62 180 тенге. 55% (34 199 тенге) этой суммы предусмотрено на покупку продовольственных товаров, а остальные 45% (27 981 тенге) – на услуги и необходимые вещи.
За месяц прожиточный минимум вырос сразу на 6,3%. В годовом разрезе рост составил 23,6%.
Важно: речь не идет о комфорте или разнообразии продуктов. Эти суммы рассчитаны на базовый набор продуктов, рассчитанный по граммам. Другими словами, прожиточный минимум следует понимать как "набор выживания" на месяц.
Где самый высокий прожиточный минимум
В каждом регионе фиксируется свой прожиточный минимум – все зависит от цен на продукты питания, которые входят в минимальную потребительскую корзину.
В августе, как и ранее, самый высокий ПМ зафиксировали в Мангистауской области – 73 276 тенге. Следом идет Восточно-Казахстанская область с показателем 67 077 тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 66 204 тенге.
В Алматы ПМ равен 65 573 тенге, в Шымкенте – 61 489 тенге, а Кызылординская область отличилась самым низким показателем по стране – 55 185 тенге.
|Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
(август 2025 года)
|Регион
|Сумма
|Рост
|к июлю
2025
|к августу
2024
|Казахстан
|₸62 180
|6,3%
|23,6%
|Абай
|₸63 571
|7,3%
|28,7%
|Акмолинская
|₸62 143
|4,5%
|25,2%
|Актюбинская
|₸57 425
|8,6%
|26,3%
|Алматинская
|₸65 669
|6,4%
|26,2%
|Атырауская
|₸57 704
|6,9%
|20,9%
|Западно-Казахстанская
|₸56 810
|6,7%
|22,7%
|Жамбылская
|₸57 933
|7,0%
|20,8%
|Жетісу
|₸59 115
|5,2%
|20,7%
|Карагандинская
|₸60 342
|4,4%
|25,0%
|Костанайская
|₸59 245
|6,7%
|23,7%
|Кызылординская
|₸55 185
|8,3%
|22,3%
|Мангистауская
|₸73 276
|8,4%
|20,5%
|Павлодарская
|₸58 145
|4,0%
|21,2%
|Северо-Казахстанская
|₸62 793
|4,4%
|27,8%
|Туркестанская
|₸56 484
|6,1%
|21,7%
|Ұлытау
|₸63 795
|6,4%
|24,4%
|Восточно-Казахстанская
|₸67 077
|5,5%
|26,0%
|Астана
|₸66 204
|4,6%
|22,7%
|Алматы
|₸65 573
|7,6%
|22,8%
|Шымкент
|₸61 489
|8,4%
|25,3%
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, в июне также был зафиксирован резкий рост прожиточного минимума. Произошло это из-за того, что аналитики при подсчете включили в рацион помидоры и огурцы, которые исключаются из расчетов в холодное время года.
Однако региональный ПМ на душу населения не стоит путать с прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.
Напомним, в следующем году этот показатель может вырасти до 50 851 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2281335-zhizn-v-kazahstane-rezko-podorozhala/
