Жизнь резко подорожала в Казахстане

В августе прожиточный минимум в Казахстане вырос сразу на 6,3% за месяц – до 62 180 тенге. Это сразу на 23,6% больше, чем было в прошлом году. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) используется для определения уровня бедности в стране и расчета суммы, необходимой среднестатистическому жителю страны, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в августе 2025 года ПМ достиг отметки в 62 180 тенге. 55% (34 199 тенге) этой суммы предусмотрено на покупку продовольственных товаров, а остальные 45% (27 981 тенге) – на услуги и необходимые вещи.

За месяц прожиточный минимум вырос сразу на 6,3%. В годовом разрезе рост составил 23,6%.

Важно: речь не идет о комфорте или разнообразии продуктов. Эти суммы рассчитаны на базовый набор продуктов, рассчитанный по граммам. Другими словами, прожиточный минимум следует понимать как "набор выживания" на месяц.

Где самый высокий прожиточный минимум

В каждом регионе фиксируется свой прожиточный минимум – все зависит от цен на продукты питания, которые входят в минимальную потребительскую корзину.

В августе, как и ранее, самый высокий ПМ зафиксировали в Мангистауской области – 73 276 тенге. Следом идет Восточно-Казахстанская область с показателем 67 077 тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 66 204 тенге.

В Алматы ПМ равен 65 573 тенге, в Шымкенте – 61 489 тенге, а Кызылординская область отличилась самым низким показателем по стране – 55 185 тенге.

Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане

(август 2025 года) Регион Сумма Рост к июлю

2025 к августу

2024 Казахстан ₸62 180 6,3% 23,6% Абай ₸63 571 7,3% 28,7% Акмолинская ₸62 143 4,5% 25,2% Актюбинская ₸57 425 8,6% 26,3% Алматинская ₸65 669 6,4% 26,2% Атырауская ₸57 704 6,9% 20,9% Западно-Казахстанская ₸56 810 6,7% 22,7% Жамбылская ₸57 933 7,0% 20,8% Жетісу ₸59 115 5,2% 20,7% Карагандинская ₸60 342 4,4% 25,0% Костанайская ₸59 245 6,7% 23,7% Кызылординская ₸55 185 8,3% 22,3% Мангистауская ₸73 276 8,4% 20,5% Павлодарская ₸58 145 4,0% 21,2% Северо-Казахстанская ₸62 793 4,4% 27,8% Туркестанская ₸56 484 6,1% 21,7% Ұлытау ₸63 795 6,4% 24,4% Восточно-Казахстанская ₸67 077 5,5% 26,0% Астана ₸66 204 4,6% 22,7% Алматы ₸65 573 7,6% 22,8% Шымкент ₸61 489 8,4% 25,3% По данным Бюро национальной статистики

Напомним, в июне также был зафиксирован резкий рост прожиточного минимума. Произошло это из-за того, что аналитики при подсчете включили в рацион помидоры и огурцы, которые исключаются из расчетов в холодное время года.

Однако региональный ПМ на душу населения не стоит путать с прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.

Напомним, в следующем году этот показатель может вырасти до 50 851 тенге.

