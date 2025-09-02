jitsu gif
      Жизнь резко подорожала в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги в руках и на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В августе прожиточный минимум в Казахстане вырос сразу на 6,3% за месяц – до 62 180 тенге. Это сразу на 23,6% больше, чем было в прошлом году. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) используется для определения уровня бедности в стране и расчета суммы, необходимой среднестатистическому жителю страны, чтобы закрыть свои самые базовые потребности.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, в августе 2025 года ПМ достиг отметки в 62 180 тенге. 55% (34 199 тенге) этой суммы предусмотрено на покупку продовольственных товаров, а остальные 45% (27 981 тенге) – на услуги и необходимые вещи.

      За месяц прожиточный минимум вырос сразу на 6,3%. В годовом разрезе рост составил 23,6%.

      Важно: речь не идет о комфорте или разнообразии продуктов. Эти суммы рассчитаны на базовый набор продуктов, рассчитанный по граммам. Другими словами, прожиточный минимум следует понимать как "набор выживания" на месяц.

      Где самый высокий прожиточный минимум

      В каждом регионе фиксируется свой прожиточный минимум – все зависит от цен на продукты питания, которые входят в минимальную потребительскую корзину.

      В августе, как и ранее, самый высокий ПМ зафиксировали в Мангистауской области – 73 276 тенге. Следом идет Восточно-Казахстанская область с показателем 67 077 тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 66 204 тенге.

      В Алматы ПМ равен 65 573 тенге, в Шымкенте – 61 489 тенге, а Кызылординская область отличилась самым низким показателем по стране – 55 185 тенге.

      Региональный прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
      (август 2025 года)
      Регион Сумма Рост
      к июлю
      2025      		 к августу
      2024
      Казахстан ₸62 180 6,3% 23,6%
      Абай ₸63 571 7,3% 28,7%
      Акмолинская ₸62 143 4,5% 25,2%
      Актюбинская ₸57 425 8,6% 26,3%
      Алматинская ₸65 669 6,4% 26,2%
      Атырауская ₸57 704 6,9% 20,9%
      Западно-Казахстанская ₸56 810 6,7% 22,7%
      Жамбылская ₸57 933 7,0% 20,8%
      Жетісу ₸59 115 5,2% 20,7%
      Карагандинская ₸60 342 4,4% 25,0%
      Костанайская ₸59 245 6,7% 23,7%
      Кызылординская ₸55 185 8,3% 22,3%
      Мангистауская ₸73 276 8,4% 20,5%
      Павлодарская ₸58 145 4,0% 21,2%
      Северо-Казахстанская ₸62 793 4,4% 27,8%
      Туркестанская ₸56 484 6,1% 21,7%
      Ұлытау ₸63 795 6,4% 24,4%
      Восточно-Казахстанская ₸67 077 5,5% 26,0%
      Астана ₸66 204 4,6% 22,7%
      Алматы ₸65 573 7,6% 22,8%
      Шымкент ₸61 489 8,4% 25,3%
      По данным Бюро национальной статистики

      Напомним, в июне также был зафиксирован резкий рост прожиточного минимума. Произошло это из-за того, что аналитики при подсчете включили в рацион помидоры и огурцы, которые исключаются из расчетов в холодное время года.

      Однако региональный ПМ на душу населения не стоит путать с прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.

      Напомним, в следующем году этот показатель может вырасти до 50 851 тенге.

