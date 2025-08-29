"Не надо идеализировать": увеличение МЗП не повлияет на рост зарплат в Казахстане, считает глава НБ

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов заявил, что МЗП не стоит идеализировать и считать это панацеей для роста общих зарплат в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"МЗП у нас 85 тысяч тенге. Можно спорить со мной, но чаще всего, наверное, такой зарплаты в Казахстане нет. Все-таки больше получают у нас. Средняя зарплата - 460 тысяч тенге, медианная - 300 с чем-то.

То есть 85 тысяч - это больше статистическая погрешность, расчетный показатель. Каким-то образом его идеализировать, что от того, что ты его поднимешь, и весь уровень заработных плат в Казахстане поднимется, я бы не стал.

То есть он, может быть, в госсекторе чуть-чуть подрастет, но все-таки у нас госсектор из 9-10 млн нанимает 1,2 млн человек. Остальные заняты в рынке. А рынок стал бы поднимать зарплату или нет - это уже другой вопрос.

МЗП - это не панацея. У нас иногда бывают такие флешбеки, как где-то приняли решение, и все подняли зарплату по всей системе - мы все-таки не в плановой экономике живем, и от того, что МЗП подняли бы, не факт, что ваш сосед-руководитель ИП или ТОО своим сотрудникам бы поднял зарплату", - считает глава Нацбанка.

Напомним, ранее у главы Минфина спросили, повысят ли МЗП в Казахстане с 85 до 90 тыс. тенге к 2026-му году.

"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тысяч МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Позже аналитик рассказал, что будет, если минимальную зарплату повысят до 500 тыс. тенге в Казахстане.

Добавим, ранее мы писали, что средняя зарплата выросла в Казахстане - во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% - чем год назад.

Также мы писали, что среднедушевые доходы казахстанцев в 1 квартале 2025 года составили 223 848 тенге в месяц. За квартал сумма уменьшилась на 2,9%, но за год – выросла сразу на 10,6%.

В июне сообщалось, что Казахстан оказался на последнем месте по росту зарплат в ЕАЭС.

