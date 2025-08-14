На сколько подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане

В феврале текущего года было принято решение отказаться от ограничения цен на бензин. В результате они стали постепенно расти. Во сколько теперь обходится марка АИ-92 в мегаполисах, читайте на NUR.KZ.

В начале 2025 года предельная цена на бензин марки АИ-92 составляла 205 тенге за литр. Однако затем ограничения отменили, в результате чего автозаправочные станции стали повышать стоимость топлива.

Ранее мы отмечали по собственным наблюдениям, что в среднем повышение цен происходит один-два раза в месяц.

И 14 августа крупные сети АЗС снова повысили цены, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". Рассмотрим их изменение с 1 февраля текущего года, когда предельная цена в размере 205 тенге за литр была отменена (следует учитывать, что в некоторых компаниях на тот момент стоимость могла быть ниже предельного значения).

Астана

В столичных АЗС рост цен на бензин марки АИ-92 вырос в пределах от 16 до 19 тенге с февраля по август 2025 года (если отталкиваться от предельной цены в 205 тенге). То есть прирост составил от 7,8% до 9,2% – это самый высокий показатель среди мегаполисов Казахстана.

Наиболее доступная цена за литр составляет 221 тенге, а самая высокая – 224 тенге.

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 01.02.25 14.08.25 Аурика 205 ₸ 221 ₸ Nomad 205 ₸ 223 ₸ Helios 205 ₸ 222 ₸ Sinooil 205 ₸ 222 ₸ Qazaq Oil 205 ₸ 224 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Алматы

В южной столице Казахстана текущая максимальная стоимость бензина АИ-92 оказалась чуть ниже – 223 тенге за литр. Нижний предел цен отмечается на уровне 211 тенге за литр.

При этом с февраля прирост составил от 6 до 18 тенге (от 2,9% до 8,8%).

По уровню подорожания данной марки бензина Алматы занял второе место среди мегаполисов.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 01.02.25 14.08.25 Petrol Asia 205 ₸ 211 ₸ Royal Petrol 205 ₸ 219 ₸ Helios 205 ₸ 221 ₸ Sinooil 205 ₸ 221 ₸ Qazaq Oil 205 ₸ 223 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Шымкент

За неполные семь месяцев с момента отмены предельных цен в Шымкенте литр бензина АИ-92 подорожал максимум на 5 тенге (плюс 2,4%). При этом в некоторых АЗС одной из сети стоимость вовсе не увеличилась, в сравнении с лимитом на 1 февраля в 205 тенге.

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 01.02.25 14.08.25 Helios 205 ₸ 207 ₸ Sinooil 205 ₸ 205-207 ₸ Qazaq Oil 205 ₸ 210 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Это связано с тем, что в данном мегаполисе были изначально низкие цены на бензин, которые были значительно ниже предельных установленных норм. Поэтому реальный прирост стоимости за этот период мог оказаться больше.

Таким образом, с отмены предельной цены в феврале по середину августа 2025 года бензин марки АИ-92 сильнее всего подорожал в Астане – от 7,8% до 9,2%. Второе место оказалось у Алматы (от 2,9% до 8,8%). Наименьший прирост отмечается в Шымкенте (до 2,4%).

