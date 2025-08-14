На сколько подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане
Опубликовано:
В феврале текущего года было принято решение отказаться от ограничения цен на бензин. В результате они стали постепенно расти. Во сколько теперь обходится марка АИ-92 в мегаполисах, читайте на NUR.KZ.
В начале 2025 года предельная цена на бензин марки АИ-92 составляла 205 тенге за литр. Однако затем ограничения отменили, в результате чего автозаправочные станции стали повышать стоимость топлива.
Ранее мы отмечали по собственным наблюдениям, что в среднем повышение цен происходит один-два раза в месяц.
И 14 августа крупные сети АЗС снова повысили цены, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". Рассмотрим их изменение с 1 февраля текущего года, когда предельная цена в размере 205 тенге за литр была отменена (следует учитывать, что в некоторых компаниях на тот момент стоимость могла быть ниже предельного значения).
Астана
В столичных АЗС рост цен на бензин марки АИ-92 вырос в пределах от 16 до 19 тенге с февраля по август 2025 года (если отталкиваться от предельной цены в 205 тенге). То есть прирост составил от 7,8% до 9,2% – это самый высокий показатель среди мегаполисов Казахстана.
Наиболее доступная цена за литр составляет 221 тенге, а самая высокая – 224 тенге.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|01.02.25
|14.08.25
|Аурика
|205 ₸
|221 ₸
|Nomad
|205 ₸
|223 ₸
|Helios
|205 ₸
|222 ₸
|Sinooil
|205 ₸
|222 ₸
|Qazaq Oil
|205 ₸
|224 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Алматы
В южной столице Казахстана текущая максимальная стоимость бензина АИ-92 оказалась чуть ниже – 223 тенге за литр. Нижний предел цен отмечается на уровне 211 тенге за литр.
При этом с февраля прирост составил от 6 до 18 тенге (от 2,9% до 8,8%).
По уровню подорожания данной марки бензина Алматы занял второе место среди мегаполисов.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|01.02.25
|14.08.25
|Petrol Asia
|205 ₸
|211 ₸
|Royal Petrol
|205 ₸
|219 ₸
|Helios
|205 ₸
|221 ₸
|Sinooil
|205 ₸
|221 ₸
|Qazaq Oil
|205 ₸
|223 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Шымкент
За неполные семь месяцев с момента отмены предельных цен в Шымкенте литр бензина АИ-92 подорожал максимум на 5 тенге (плюс 2,4%). При этом в некоторых АЗС одной из сети стоимость вовсе не увеличилась, в сравнении с лимитом на 1 февраля в 205 тенге.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|01.02.25
|14.08.25
|Helios
|205 ₸
|207 ₸
|Sinooil
|205 ₸
|205-207 ₸
|Qazaq Oil
|205 ₸
|210 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Это связано с тем, что в данном мегаполисе были изначально низкие цены на бензин, которые были значительно ниже предельных установленных норм. Поэтому реальный прирост стоимости за этот период мог оказаться больше.
Таким образом, с отмены предельной цены в феврале по середину августа 2025 года бензин марки АИ-92 сильнее всего подорожал в Астане – от 7,8% до 9,2%. Второе место оказалось у Алматы (от 2,9% до 8,8%). Наименьший прирост отмечается в Шымкенте (до 2,4%).
