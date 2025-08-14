На сколько подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      На сколько подорожал бензин АИ-92 после отмены госрегулирования в Казахстане

      Опубликовано:

      Доллары торчат из бензобака
      Доллары в крышке бензобака. Иллюстративное фото: Jena Ardell/Getty Images

      В феврале текущего года было принято решение отказаться от ограничения цен на бензин. В результате они стали постепенно расти. Во сколько теперь обходится марка АИ-92 в мегаполисах, читайте на NUR.KZ.

      В начале 2025 года предельная цена на бензин марки АИ-92 составляла 205 тенге за литр. Однако затем ограничения отменили, в результате чего автозаправочные станции стали повышать стоимость топлива.

      Ранее мы отмечали по собственным наблюдениям, что в среднем повышение цен происходит один-два раза в месяц.

      И 14 августа крупные сети АЗС снова повысили цены, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". Рассмотрим их изменение с 1 февраля текущего года, когда предельная цена в размере 205 тенге за литр была отменена (следует учитывать, что в некоторых компаниях на тот момент стоимость могла быть ниже предельного значения).

      Астана

      В столичных АЗС рост цен на бензин марки АИ-92 вырос в пределах от 16 до 19 тенге с февраля по август 2025 года (если отталкиваться от предельной цены в 205 тенге). То есть прирост составил от 7,8% до 9,2% – это самый высокий показатель среди мегаполисов Казахстана.

      Наиболее доступная цена за литр составляет 221 тенге, а самая высокая – 224 тенге.

      Стоимость АИ-92 в Астане
      АЗС 01.02.25 14.08.25
      Аурика 205 ₸ 221 ₸
      Nomad 205 ₸ 223 ₸
      Helios 205 ₸ 222 ₸
      Sinooil 205 ₸ 222 ₸
      Qazaq Oil 205 ₸ 224 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Алматы

      В южной столице Казахстана текущая максимальная стоимость бензина АИ-92 оказалась чуть ниже – 223 тенге за литр. Нижний предел цен отмечается на уровне 211 тенге за литр.

      При этом с февраля прирост составил от 6 до 18 тенге (от 2,9% до 8,8%).

      По уровню подорожания данной марки бензина Алматы занял второе место среди мегаполисов.

      Стоимость АИ-92 в Алматы
      АЗС 01.02.25 14.08.25
      Petrol Asia 205 ₸ 211 ₸
      Royal Petrol 205 ₸ 219 ₸
      Helios 205 ₸ 221 ₸
      Sinooil 205 ₸ 221 ₸
      Qazaq Oil 205 ₸ 223 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Шымкент

      За неполные семь месяцев с момента отмены предельных цен в Шымкенте литр бензина АИ-92 подорожал максимум на 5 тенге (плюс 2,4%). При этом в некоторых АЗС одной из сети стоимость вовсе не увеличилась, в сравнении с лимитом на 1 февраля в 205 тенге.

      Стоимость АИ-92 в Шымкенте
      АЗС 01.02.25 14.08.25
      Helios 205 ₸ 207 ₸
      Sinooil 205 ₸ 205-207 ₸
      Qazaq Oil 205 ₸ 210 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Это связано с тем, что в данном мегаполисе были изначально низкие цены на бензин, которые были значительно ниже предельных установленных норм. Поэтому реальный прирост стоимости за этот период мог оказаться больше.

      Таким образом, с отмены предельной цены в феврале по середину августа 2025 года бензин марки АИ-92 сильнее всего подорожал в Астане – от 7,8% до 9,2%. Второе место оказалось у Алматы (от 2,9% до 8,8%). Наименьший прирост отмечается в Шымкенте (до 2,4%).

      Напомним, некоторые штрафы в Казахстане хотят заменить общественными работами.

      Также ранее сообщалось, что 24 млрд не было освоено на строительстве и ремонте автодорог. По мнению эксперта, это не экономия, а показатель рисков и проблем в отрасли.

      Дополнительно эксперт поделился расчетами о том, что выгоднее: иметь свой автомобиль или ездить на такси.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.