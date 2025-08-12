24 млрд не освоено на автодорогах: почему это может быть проблемой, рассказал казахстанский эксперт

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      24 млрд не освоено на автодорогах: почему это может быть проблемой, рассказал казахстанский эксперт

      Опубликовано:

      Машина едет по БАКАД
      Автомобильная дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      На ремонт и строительство дорог выделяются деньги из бюджета страны. Обычно его превышение считается негативным показателем, но и неосвоенные средства указывают на риски. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • На ремонт и строительство дорог в Казахстане в 2024 году было выделено 882,1 млрд тенге, из которых освоено 858,2 млрд тенге (97,3% от плана).
      • Неиспользованные средства составили 23,9 млрд тенге, что, по словам эксперта Алена Серика, "может указывать как на проблемы с планированием, так и на задержки на этапе реализации конкретных проектов".
      • Несмотря на высокий уровень освоения средств и достижение более 96% целевых показателей, эксперт отмечает, что неиспользованные 22,5 млрд тенге - "это упущенные возможности, особенно в условиях ограниченности бюджета".

      Строительство и ремонт республиканских автодорог производятся согласно принятым планам с выделением финансирования.

      Например, на 2023-2027 годы имеется план развития Министерства транспорта, который направлен на реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая автодороги.

      Как сообщает эксперт Ален Серик в своей публикации на портале EconomyKZ.org, первоначально республиканским бюджетом на 2024 год для Минтранспорта предусматривались ассигнования в размере 766,2 млрд тенге.

      Однако в течение года сумма была скорректирована и увеличена до 832,9 млрд тенге, которые в первую очередь направлялись на развитие приоритетных автотранспортных маршрутов.

      Как были освоены деньги

      Среди крупнейших инфраструктурных направлений, на которые было выделено финансирование, отмечаются:

      • проект "Узынагаш–Отар" – финансирование строительных работ;
      • участок "Курты–Бурылбайтал" – завершение работ и обеспечение четырехполосного движения на маршруте "Караганда–Алматы";
      • участок "Балхаш–Бурылбайтал" – аналогичные цели по тому же маршруту;
      • тоннель "Шакпак-баба" (участок км 593-632) – оплата уже выполненных работ.

      Эти проекты представляют собой стратегически важные транспортные коридоры, обеспечивающие внутреннюю связанность страны и международные логистические потоки.

      Дорожное полотно
      Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      При этом за прошлый год количество бюджетных программ выросло до 24, а общая сумма их финансирования составила 882,1 млрд тенге. Из них фактически освоены 858,2 млрд тенге, или 97,3% от плана.

      "Неиспользованные средства составили 23,9 млрд тенге:

      • экономия – 1,4 млрд тенге;
      • неосвоенные средства – 22,5 млрд тенге.

      Таким образом, каждый 27-й тенге, выделенный министерству, остался невостребованным. Это может указывать как на проблемы с планированием, так и на задержки на этапе реализации конкретных проектов", – отмечает эксперт.

      В то же время он указывает, что было достигнуто более 96% целевых показателей, что формально указывает на высокую результативность работы ведомства. Однако отдельное внимание заслуживает тот факт, что одна из программ не выполнила как промежуточные, так и конечные задачи.

      "То, что Министерство транспорта в 2024 году обеспечило высокий уровень освоения средств и достигло подавляющего большинства показателей – позитивный сигнал. Однако 22,5 млрд тенге, оставшиеся неиспользованными, – это упущенные возможности, особенно в условиях ограниченности бюджета", – отмечает эксперт.

      Ранее стало известно, сколько денег планируют потратить на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане.

      Также мы рассказывали, что еще одна дорога станет платной в Казахстане.

      Дополнительно мы объясняли, куда и как подать жалобу, когда дороги ремонтируют в дождь или снег в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.