24 млрд не освоено на автодорогах: почему это может быть проблемой, рассказал казахстанский эксперт

На ремонт и строительство дорог в Казахстане в 2024 году было выделено 882,1 млрд тенге, из которых освоено 858,2 млрд тенге (97,3% от плана).

Неиспользованные средства составили 23,9 млрд тенге, что, по словам эксперта Алена Серика, "может указывать как на проблемы с планированием, так и на задержки на этапе реализации конкретных проектов".

Несмотря на высокий уровень освоения средств и достижение более 96% целевых показателей, эксперт отмечает, что неиспользованные 22,5 млрд тенге - "это упущенные возможности, особенно в условиях ограниченности бюджета".

Строительство и ремонт республиканских автодорог производятся согласно принятым планам с выделением финансирования.

Например, на 2023-2027 годы имеется план развития Министерства транспорта, который направлен на реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая автодороги.

Как сообщает эксперт Ален Серик в своей публикации на портале EconomyKZ.org, первоначально республиканским бюджетом на 2024 год для Минтранспорта предусматривались ассигнования в размере 766,2 млрд тенге.

Однако в течение года сумма была скорректирована и увеличена до 832,9 млрд тенге, которые в первую очередь направлялись на развитие приоритетных автотранспортных маршрутов.

Как были освоены деньги

Среди крупнейших инфраструктурных направлений, на которые было выделено финансирование, отмечаются:

проект "Узынагаш–Отар" – финансирование строительных работ;

участок "Курты–Бурылбайтал" – завершение работ и обеспечение четырехполосного движения на маршруте "Караганда–Алматы";

участок "Балхаш–Бурылбайтал" – аналогичные цели по тому же маршруту;

тоннель "Шакпак-баба" (участок км 593-632) – оплата уже выполненных работ.

Эти проекты представляют собой стратегически важные транспортные коридоры, обеспечивающие внутреннюю связанность страны и международные логистические потоки.

Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом за прошлый год количество бюджетных программ выросло до 24, а общая сумма их финансирования составила 882,1 млрд тенге. Из них фактически освоены 858,2 млрд тенге, или 97,3% от плана.

"Неиспользованные средства составили 23,9 млрд тенге:

экономия – 1,4 млрд тенге ;

неосвоенные средства – 22,5 млрд тенге.

Таким образом, каждый 27-й тенге, выделенный министерству, остался невостребованным. Это может указывать как на проблемы с планированием, так и на задержки на этапе реализации конкретных проектов", – отмечает эксперт.

В то же время он указывает, что было достигнуто более 96% целевых показателей, что формально указывает на высокую результативность работы ведомства. Однако отдельное внимание заслуживает тот факт, что одна из программ не выполнила как промежуточные, так и конечные задачи.

"То, что Министерство транспорта в 2024 году обеспечило высокий уровень освоения средств и достигло подавляющего большинства показателей – позитивный сигнал. Однако 22,5 млрд тенге, оставшиеся неиспользованными, – это упущенные возможности, особенно в условиях ограниченности бюджета", – отмечает эксперт.

