ВВП Казахстана вырос на 6% за год: что повлияло на рост экономики

ВВП Казахстана в январе-мае 2025 года вырос на 6% за год. Экономика страны растет за счет ключевых отраслей: строительства, торговли, промышленности, транспорта и связи. Подробности читайте на NUR.KZ.
Внутренний валовый продукт (ВВП) – главный показатель, по которому оценивают, насколько быстро развивается экономика страны. Он отражает, сколько товаров и услуг было произведено внутри страны за определенный период.
Как сообщают в Министерстве национальной экономики РК, согласно предварительным данным, в период с января по май ВВП Казахстана вырос на 6% за год. Проще говоря, за первые пять месяцев года страна произвела товаров и услуг на 6% больше, чем за тот же период в 2024 году.
Экономика страны растет за счет промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи и других ключевых отраслей.
Промышленность работает активнее
Сектор промышленности вырос на 6,4%. Прирост зафиксирован в 17 регионах страны. Лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем 22,9%. Регион добывал руду, выпускал удобрения, сахар и портландцемент.
Также заметный прирост показали Туркестанская область и Жетісу (по 14,8%), Алматы (14,1%) и Шымкент (18,9%).
В сельском хозяйстве – тоже рост
Сельское хозяйство показало прибавку в 4%. Здесь лидером по приросту стала Атырауская область – 10,4%.
Также отметились Северо-Казахстанская и Акмолинская области – 7,5% и 6,5% соответственно. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Костанайской – 4,8%, а в области Абай – 3,6%.
Строят больше, чем раньше
Строительная сфера Казахстана показала стремительный рост – с января по май объемы увеличились на 15,4%.
Рост зафиксирован в 18 регионах страны, но лидером стала Мангистауская область, которая удвоила объемы работ благодаря масштабным проектам вроде строительства опреснительного завода и реконструкции нефтепроводов.
Также сильный рост показали Кызылординская (64,5%), Костанайская (57,8%), Туркестанская (46,6%) области и Астана (51,8%).
Как отметили в Минэкономики, в Казахстане набирает обороты жилищное строительство: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% превышает показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (25,5%), Шымкенте (23,4%) и Алматинской области (20,4%).
Торговля и инвестиции растут
Объемы инвестиций в основной капитал выросли на 18,2%. В основном рост произошел за счет активных вложений в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.
Выросла и сфера торговли – сразу на 7,8%. Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. За год она прибавила 8,3%, тогда как розничная торговля – 6,5%.
Здесь лидером стала Туркестанская область – 66,2%. Также сильный прирост показали Акмолинская область и Шымкент – 48,9% и 23,1% соответственно.
Транспорт и интернет – тоже в плюсе
Транспортная отрасль также показала уверенный рост – сразу на 23,1% по итогам пяти месяцев. Основной вклад внесли грузовые железные дороги (17%) и транспортировки по трубопроводу (13,8%). Особенно быстрые темпы зафиксированы в областях Жетісу и Абай – на 39,1% и 17,7%, а также в Актюбинской области – 11,3%.
Примечательно, что в Казахстане также вырос сектор связи и телекоммуникаций – на 2,8%. Основной прирост произошел за счет услуг сети Интернет – 13,9%.
В целом же данные показатели говорят о том, что экономика страны действительно набирает обороты. Рост ВВП показывает, что в стране растут производство, строительство, торговля, увеличиваются инвестиции – а значит, растет деловая активность и спрос на внутреннем рынке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2254623-za-schet-chego-vyrosla-ekonomika-kazahstana/