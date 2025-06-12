ВВП Казахстана вырос на 6% за год: что повлияло на рост экономики

ВВП Казахстана в январе-мае 2025 года вырос на 6% за год. Экономика страны растет за счет ключевых отраслей: строительства, торговли, промышленности, транспорта и связи. Подробности читайте на NUR.KZ.

Внутренний валовый продукт (ВВП) – главный показатель, по которому оценивают, насколько быстро развивается экономика страны. Он отражает, сколько товаров и услуг было произведено внутри страны за определенный период.

Как сообщают в Министерстве национальной экономики РК, согласно предварительным данным, в период с января по май ВВП Казахстана вырос на 6% за год. Проще говоря, за первые пять месяцев года страна произвела товаров и услуг на 6% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Экономика страны растет за счет промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи и других ключевых отраслей.

ВВП Казахстана. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

Промышленность работает активнее

Сектор промышленности вырос на 6,4%. Прирост зафиксирован в 17 регионах страны. Лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем 22,9%. Регион добывал руду, выпускал удобрения, сахар и портландцемент.

Также заметный прирост показали Туркестанская область и Жетісу (по 14,8%), Алматы (14,1%) и Шымкент (18,9%).

Промышленность Казахстана. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

В сельском хозяйстве – тоже рост

Сельское хозяйство показало прибавку в 4%. Здесь лидером по приросту стала Атырауская область – 10,4%.

Также отметились Северо-Казахстанская и Акмолинская области – 7,5% и 6,5% соответственно. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в Костанайской – 4,8%, а в области Абай – 3,6%.

Сельское хозяйство Казахстана. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

Строят больше, чем раньше

Строительная сфера Казахстана показала стремительный рост – с января по май объемы увеличились на 15,4%.

Рост зафиксирован в 18 регионах страны, но лидером стала Мангистауская область, которая удвоила объемы работ благодаря масштабным проектам вроде строительства опреснительного завода и реконструкции нефтепроводов.

Также сильный рост показали Кызылординская (64,5%), Костанайская (57,8%), Туркестанская (46,6%) области и Астана (51,8%).

Строительная отрасль Казахстана. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

Как отметили в Минэкономики, в Казахстане набирает обороты жилищное строительство: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья, что на 5,7% превышает показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (25,5%), Шымкенте (23,4%) и Алматинской области (20,4%).

Торговля и инвестиции растут

Объемы инвестиций в основной капитал выросли на 18,2%. В основном рост произошел за счет активных вложений в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.

Инвестиции в основной капитал. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

Выросла и сфера торговли – сразу на 7,8%. Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. За год она прибавила 8,3%, тогда как розничная торговля – 6,5%.

Здесь лидером стала Туркестанская область – 66,2%. Также сильный прирост показали Акмолинская область и Шымкент – 48,9% и 23,1% соответственно.

Развитие внутренней торговли Казахстана. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

Транспорт и интернет – тоже в плюсе

Транспортная отрасль также показала уверенный рост – сразу на 23,1% по итогам пяти месяцев. Основной вклад внесли грузовые железные дороги (17%) и транспортировки по трубопроводу (13,8%). Особенно быстрые темпы зафиксированы в областях Жетісу и Абай – на 39,1% и 17,7%, а также в Актюбинской области – 11,3%.

Примечательно, что в Казахстане также вырос сектор связи и телекоммуникаций – на 2,8%. Основной прирост произошел за счет услуг сети Интернет – 13,9%.

Развитие транспорта и связи в Казахстане. Инфографика: Министерство национальной экономики РК

В целом же данные показатели говорят о том, что экономика страны действительно набирает обороты. Рост ВВП показывает, что в стране растут производство, строительство, торговля, увеличиваются инвестиции – а значит, растет деловая активность и спрос на внутреннем рынке.

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