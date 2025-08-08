jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Свыше 13 трлн тенге потратят на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане

      Опубликовано:

      Горящая лампочка на горстке монет
      Монеты и электролампа. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

      Рост тарифов на коммунальные услуги связан с необходимостью модернизации ЖКХ, включающего в себя подачу воды, света, тепла, электричества и так далее. О затратах в этой сфере читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане начинается реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который планируется привлечь более 13 трлн тенге инвестиций.
      • Ожидается, что до конца года 6 субъектов естественных монополий снизят уровень износа до 40%, а в пилотном режиме будет привлечено около 150 млрд тенге для ремонта 8,5 тыс. км сетей и замены более 42 тыс. единиц оборудования.
      • В рамках проекта будет сделан упор на использование отечественных товаров и цифровизацию процессов для обеспечения прозрачности и эффективности реализации.

      Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это отрасль экономики, которая обеспечивает функционирование жилых зданий и инженерных сетей, а также предоставляет населению коммунальные услуги, такие как водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

      То есть она играет важную роль в обеспечении функционирования городов и прочих населенных пунктов.

      Однако состояние сферы ЖКХ остается сложным – например, ранее сообщалось, что показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. А тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.

      При этом с годами их производительность снижается, а риски аварийности растут.

      Как сообщает официальный Telegram-канал правительства РК, в стране стартует практический этап Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС), утвержденного еще в декабре 2024 года.

      "По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт", – отмечается в источнике.

      Мужчина складывает монеты в столбики
      Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

      При этом деньги на финансирование модернизации планируется привлекать за счет:

      • отечественных и международных финансовых институтов;
      • банков второго уровня;
      • средств бюджета и Национального фонда;
      • средства акционеров-собственников бизнеса.

      На сколько сократится уровень износа инфраструктуры

      Как отмечается в источнике, к участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий (СЕМ). Еще 22 проекта находятся на стадии рассмотрения.

      "Ожидается, что до конца года 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив уровень износа до 40%.

      В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования", – отмечается в источнике.

      Женщина держит в руках калькулятор
      Калькулятор. Иллюстративное фото: brizmaker/Getty Images

      Упор на казахстанские товары и прозрачность

      В модернизации будет использоваться больше товаров отечественного производства, чтобы снизить зависимость от импорта. Также это должно создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет.

      Так, сообщается, что определены 2 786 товарных позиций на общую сумму 2 трлн 140 млрд тенге, по которым сформирован пул из 220 отечественных товаропроизводителей.

      "Цифровизация является ключевым инструментом для эффективной реализации Нацпроекта, обеспечивая прозрачность процессов, контроль за сроками и качеством работ, а также удобство для всех участников.

      В рамках цифровизации реализуются два основных направления – это Электронная платформа закупок Нацпроекта на базе портала Самрук Казыны и Информационная система ЖКХ «SMART TURMYS»

      Также разрабатывается специальный web-портал и контакт-центр, где в открытом доступе будет размещаться вся информация о ходе Нацпроекта", – сообщают в правительстве.

      Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцев ожидает увеличение тарифов на 20-30% ежегодно. При этом, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения – то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства.

      Также в Минцифры ответили, почему в Казахстане постоянно растут тарифы у мобильных операторов.

      Дополнительно напомним, что с 1 августа были повышены цены на электроэнергию в Казахстане.

