Свыше 13 трлн тенге потратят на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане

Ожидается, что до конца года 6 субъектов естественных монополий снизят уровень износа до 40%, а в пилотном режиме будет привлечено около 150 млрд тенге для ремонта 8,5 тыс. км сетей и замены более 42 тыс. единиц оборудования.

В рамках проекта будет сделан упор на использование отечественных товаров и цифровизацию процессов для обеспечения прозрачности и эффективности реализации.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это отрасль экономики, которая обеспечивает функционирование жилых зданий и инженерных сетей, а также предоставляет населению коммунальные услуги, такие как водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

То есть она играет важную роль в обеспечении функционирования городов и прочих населенных пунктов.

Однако состояние сферы ЖКХ остается сложным – например, ранее сообщалось, что показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. А тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.

При этом с годами их производительность снижается, а риски аварийности растут.

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства РК, в стране стартует практический этап Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС), утвержденного еще в декабре 2024 года.

"По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 и более лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт", – отмечается в источнике.

При этом деньги на финансирование модернизации планируется привлекать за счет:

отечественных и международных финансовых институтов;

банков второго уровня;

средств бюджета и Национального фонда;

средства акционеров-собственников бизнеса.

На сколько сократится уровень износа инфраструктуры

Как отмечается в источнике, к участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий (СЕМ). Еще 22 проекта находятся на стадии рассмотрения.

"Ожидается, что до конца года 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив уровень износа до 40%.

В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования", – отмечается в источнике.

Упор на казахстанские товары и прозрачность

В модернизации будет использоваться больше товаров отечественного производства, чтобы снизить зависимость от импорта. Также это должно создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Так, сообщается, что определены 2 786 товарных позиций на общую сумму 2 трлн 140 млрд тенге, по которым сформирован пул из 220 отечественных товаропроизводителей.

"Цифровизация является ключевым инструментом для эффективной реализации Нацпроекта, обеспечивая прозрачность процессов, контроль за сроками и качеством работ, а также удобство для всех участников.

В рамках цифровизации реализуются два основных направления – это Электронная платформа закупок Нацпроекта на базе портала Самрук Казыны и Информационная система ЖКХ «SMART TURMYS»

Также разрабатывается специальный web-портал и контакт-центр, где в открытом доступе будет размещаться вся информация о ходе Нацпроекта", – сообщают в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцев ожидает увеличение тарифов на 20-30% ежегодно. При этом, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения – то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства.

Также в Минцифры ответили, почему в Казахстане постоянно растут тарифы у мобильных операторов.

Дополнительно напомним, что с 1 августа были повышены цены на электроэнергию в Казахстане.

