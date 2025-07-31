Электричество подорожает с 1 августа в Казахстане
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Тарифы на электроэнергию будут повышены с началом нового месяца. Рост цен составит до чуть более двух тенге в зависимости от региона и обслуживающей компании. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
Рост тарифов на электроэнергию ожидается в Казахстане с 1 августа 2025 года. Был опубликован соответствующий приказ министра энергетики.
Как уточняет Telegram-канал "Юрист "ПАРАГРАФ", согласно этому документу, цены на тарифы повысятся для следующих компаний, предоставляющих услуги по реализации электроэнергии:
|Рост цен на электроэнергию
|Компания
|Текущий тариф,
кВт*ч
|С 1 августа,
кВт*ч
|Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова
|22,58 ₸
|23,25 ₸
|Актобе ТЭЦ
|17,54 ₸
|18,19 ₸
|АО "Жайыктеплоэнерго"
|13,25 ₸
|13,95 ₸
|МАЭК-Казатомпром
|22,16 ₸
|23,26 ₸
|АО "Кристалл Менеджмент"
|15,27 ₸
|16,09 ₸
|ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод"
|21,11 ₸
|23,58 ₸
|З-Энергоорталык
|16,77 ₸
|18,46 ₸
|Кызылордатеплоэлектроцентр
|12,1 ₸
|13,13 ₸
|ТОО "Батыс Пауэр"
|15,89 ₸
|17,63 ₸
|ТОО "Karabatan Utility Solutions"
|10,67 ₸
|13,06 ₸
|ТОО "OzenMunaiProm"
|26,92 ₸
|28,68 ₸
|АО "ТНК "Казхром"
|10,67 ₸
|11,65 ₸
|АО "ССГПО"
|18,82 ₸
|18,94 ₸
"Для 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен тариф 44,02 тенге за кВт*ч", – отмечается в источнике.
Напомним, ранее платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.
В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.
Но позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.
При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2270739-elektrichestvo-podorozhaet-s-1-avgusta-v-kazahstane/
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