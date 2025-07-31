Электричество подорожает с 1 августа в Казахстане

Тарифы на электроэнергию будут повышены с началом нового месяца. Рост цен составит до чуть более двух тенге в зависимости от региона и обслуживающей компании. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Рост тарифов на электроэнергию ожидается в Казахстане с 1 августа 2025 года. Был опубликован соответствующий приказ министра энергетики.

Как уточняет Telegram-канал "Юрист "ПАРАГРАФ", согласно этому документу, цены на тарифы повысятся для следующих компаний, предоставляющих услуги по реализации электроэнергии:

Рост цен на электроэнергию Компания Текущий тариф,

кВт*ч С 1 августа,

кВт*ч Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова 22,58 ₸ 23,25 ₸ Актобе ТЭЦ 17,54 ₸ 18,19 ₸ АО "Жайыктеплоэнерго" 13,25 ₸ 13,95 ₸ МАЭК-Казатомпром 22,16 ₸ 23,26 ₸ АО "Кристалл Менеджмент" 15,27 ₸ 16,09 ₸ ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" 21,11 ₸ 23,58 ₸ З-Энергоорталык 16,77 ₸ 18,46 ₸ Кызылордатеплоэлектроцентр 12,1 ₸ 13,13 ₸ ТОО "Батыс Пауэр" 15,89 ₸ 17,63 ₸ ТОО "Karabatan Utility Solutions" 10,67 ₸ 13,06 ₸ ТОО "OzenMunaiProm" 26,92 ₸ 28,68 ₸ АО "ТНК "Казхром" 10,67 ₸ 11,65 ₸ АО "ССГПО" 18,82 ₸ 18,94 ₸

"Для 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен тариф 44,02 тенге за кВт*ч", – отмечается в источнике.

Напомним, ранее платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.

В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

Но позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

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