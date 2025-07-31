Электричество подорожает с 1 августа в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Электричество подорожает с 1 августа в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина считает коммунальные платежи
      Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

      Тарифы на электроэнергию будут повышены с началом нового месяца. Рост цен составит до чуть более двух тенге в зависимости от региона и обслуживающей компании. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Рост тарифов на электроэнергию ожидается в Казахстане с 1 августа 2025 года. Был опубликован соответствующий приказ министра энергетики.

      Как уточняет Telegram-канал "Юрист "ПАРАГРАФ", согласно этому документу, цены на тарифы повысятся для следующих компаний, предоставляющих услуги по реализации электроэнергии:

      Рост цен на электроэнергию
      Компания Текущий тариф,
      кВт*ч      		 С 1 августа,
      кВт*ч
      Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова 22,58 ₸ 23,25 ₸
      Актобе ТЭЦ 17,54 ₸ 18,19 ₸
      АО "Жайыктеплоэнерго" 13,25 ₸ 13,95 ₸
      МАЭК-Казатомпром 22,16 ₸ 23,26 ₸
      АО "Кристалл Менеджмент" 15,27 ₸ 16,09 ₸
      ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" 21,11 ₸ 23,58 ₸
      З-Энергоорталык 16,77 ₸ 18,46 ₸
      Кызылордатеплоэлектроцентр 12,1 ₸ 13,13 ₸
      ТОО "Батыс Пауэр" 15,89 ₸ 17,63 ₸
      ТОО "Karabatan Utility Solutions" 10,67 ₸ 13,06 ₸
      ТОО "OzenMunaiProm" 26,92 ₸ 28,68 ₸
      АО "ТНК "Казхром" 10,67 ₸ 11,65 ₸
      АО "ССГПО" 18,82 ₸ 18,94 ₸

      "Для 63-й группы энергопроизводящих организаций установлен тариф 44,02 тенге за кВт*ч", – отмечается в источнике.

      Напомним, ранее платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.

      В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

      Но позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

      При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.