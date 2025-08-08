jitsu gif
      Жилье дорожает в Казахстане, несмотря на отсутствие роста цен на стройматериалы

      Опубликовано:

      Человек держит деньги на фоне стройки.
      Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Данные об инфляции указывают, что стоимость строительства не подорожала – строительные издержки остаются стабильными. Но жилье продолжает дорожать, что связано со спросом. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • По данным Бюро национальной статистики, индекс цен в строительстве в Казахстане стабилизировался, составив 100 в июле 2025 года по отношению к июню.
      • Несмотря на стабилизацию цен на стройматериалы, жилье в стране продолжает дорожать, что, по мнению Telegram-канала "Комментарий", связано с льготным кредитованием, поддерживающим спрос.
      • Telegram-канал Tengenomika отмечает, что сохраняются риски роста цен на жилье в отдельных регионах из-за удорожания некоторых компонентов строительства, что может привести к дополнительной нагрузке на бюджеты.

      Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за июль 2025 года, включая данные об индексе цен в строительстве – он составил 100 по отношению к июню текущего года. Это означает, что в среднем цены не изменились (в прошлом месяце он был равен 100,4).

      А по отношению к июлю 2024 года индекс составил 102,4 – то есть рост цен в строительстве в годовом выражении достиг 2,4%. То есть отмечается стабилизация ситуации в данной сфере.

      Так, наибольшее годовое подорожание затронуло такие стройматериалы, как:

      • камень, известняк, гипс и мел – прирост составил 13,2% за год, за месяц цены не выросли;
      • пластмассовые материалы – плюс 13,3% в годовом выражении и всего 0,3% за месяц;
      • цемент – подорожал на 12,3% за год и 1,4% за месяц.

      При этом сильнее всего годовая нагрузка по расходам на строительство выросла в Мангистауской (плюс 4,3%) и Карагандинской (плюс 3,9%) областях, а также в Шымкенте (плюс 3,7%).

      Строитель смотрит в планшет на фоне стройки
      Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: sculpies/Getty Images

      А наибольшее годовое снижение цен затонуло керамические плитки и плиты (минус 20,6%), трубы разных диаметров, полые профили и фитинги для труб разных диаметров из стали (минус 2,2%), минеральные неметаллические прочие изделия, не включенные в другие группировки (минус 1,9%), шпон, клееную фанеру, слоистые, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, другие панели и плиты, а также щитовой, сборный паркет (минус 1,5%).

      Однако жилье продолжает дорожать.

      Что влияет на стоимость квадратных метров

      Так, ранее отмечалось, что в июне на рынке недвижимости Казахстана был зафиксирован рост цен по всем секторам: на первичном и вторичном рынках, а также в сфере аренды жилья. А данные по итогам июля будут опубликованы лишь 11 августа.

      Как отмечает Telegram-канал "Комментарий", на фоне стабилизации издержек в строительстве можно отметить лишь одну причину подорожания квадратных метров.

      "Баланс издержек пока нейтральный, но динамика бетонного цикла требует внимания. Единственным фактором роста цен на жилье в текущих условиях остаются все формы льготного кредитования, поддерживающие спрос", – отмечается в источнике.

      В свою очередь в Telegram-канале Tengenomika указывают на сохранение рисков роста цен на жилье в отдельных регионах, несмотря на стабилизацию ситуации с ценами в строительстве.

      "Однако сохраняющееся удорожание отдельных компонентов может ограничивать эффект от общей стабилизации и требовать корректировки смет. Для регионов с ростом цен это означает дополнительную нагрузку на бюджеты и риски удорожания жилья", – указывается в Tengenomika.

      Напомним, что ранее отмечалось замедление роста цен на продукты питания, товары и услуги в Казахстане. Но по мнению эксперта, это может быть лишь эффектом "маскировки".

      Также сообщалось, что спрос на жилье снижался уже в течение двух месяцев подряд.

      Позже мы рассказывали, кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья в Казахстане.

