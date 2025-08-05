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      Могут ли казахстанцы остаться без мяса, ответили в Минторговли

      Опубликовано:

      Мясо
      Мясо. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Глава Министерства торговли и интеграции на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего роста цен на мясо, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Мы всегда говорим, мясо - это один из самых тяжелых социально-значимых товаров. Рост цен на мясо мы действительно наблюдаем. Здесь два фактора. Первый, я уже отмечал, что это проблема глобальная - связана с изменением объемов крупных мировых игроков: Бразилии, Аргентины. Второе - это мы говорим, что сегодня цена в соседних государствах значительно выше, соответственно, перетоки идут, больше спрос рыночный", - сказал Арман Шаккалиев.

      Между тем, по его оценке, дефицита мяса в стране нет. Ведется борьба с надценкой в магазинах.

      "У нас есть индикативные планы. Мы же в рыночной экономике, напрямую мы не можем диктовать. Но мы, чтобы в этом коридоре остаться, мы смотрим, где и когда, если необходимо, надо проводить товарные интервенции, сбивать этот ажиотаж. Потом очень большие меры направлены на то, чтобы не было незаконного вывоза в разделанном виде, на получение ветеринарного сертификата и так далее. Нам надо ждать, что у нас на рынке постоянно будет мясо. Да, цена будет разная, есть мякоть, есть грудинно-лопаточная часть и так далее… Меры направлены на то, чтобы не было дефицита", - отметил глава Минторговли.

      Ранее мы писали, что казахстанцы стали чаще потреблять в пищу конину и курицу, а объемы съедаемых говядины и баранины снизились. Причиной могли стать ценовые изменения на виды мяса.

      В июне сообщалось, в каком городе продается самое дешевое мясо в Казахстане.

      А недавно глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине заявил, что цены на говядину в стране ниже, чем в соседних странах.

      До этого казахстанцы пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

      А в феврале глава Минсельхозу объяснял, почему мясо так сильно выросло в цене.

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