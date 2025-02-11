Причины подорожания мяса в Казахстане озвучили в МСХ

Глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге правительства рассказал, с чем связан рост цен на мясо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Казахстане наблюдается сильное повышение цен на мясо. По их данным, говядина, например, подорожала до 3,5 тысячи тенге за килограмм.

Они отметили, что фермеры объясняют такое положение дел последствиями засухи, которая были в позапрошлом году: якобы весной цены поднимутся еще сильнее, так как скот во время засухи вырезали.

"Во-первых, не все вырезали. Я могу вам сказать. Во-вторых, не из-за засухи. Засуха - это позапрошлый год. В прошлом году мы получили нормальный урожай. Вы же видите, в позапрошлом году сколько стоило зерно… а сейчас сколько? Для сбалансированного кормления у нас достаточно фуража. Фураж очень дешевый - 50 тыс. тенге. Поэтому никак она не повлияет на стоимость", - сказал в ответ Айдарбек Сапаров.

Повышение цен министр связывает с повышенным спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана на казахстанское мясо.

"Начали закупать, по регионам ездить. И тут наши посредники подключились и начали поднимать цены. Сейчас ситуация потихоньку стабилизируется. Я вчера сам звонил тем, кто занимается мясом. Начинается от 2700 тенге до 3300 тенге… где-то и по 3500 тенге, может, есть - в зависимости от того, мякоть или на костях. Поэтому мяса достаточно, мяса хватит", - заверил глава МСХ.

Прогнозы же по цене Сапаров отказался давать, ссылаясь на сложность вопроса.

"МСХ отвечает за производство мяса и за оптовую цену. За каждую торговую точку отвечает Департамент торговли, они должны контролировать. Пока по оптовым ценам сегодня, вы знаете, что за живой вес было 1100-1300 тенге за килограмм. И сейчас, когда начали активно закупать Таджикистан и Узбекистан, цена поднялась до 1500 тенге. Сейчас она снова упала до 1350-1300 тенге. В этих пределах сейчас. Дальше время покажет. Прогноз - дело такое. Заранее говорить сложно", - резюмировал Сапаров.

Летом прошлого года сообщалось, что население Казахстана стало чаще есть мясо: потребление выросло на 2,4% за год. Правда, расходы увеличились еще больше - сразу на 12,6%.

При этом по итогам декабря мясо и мясопродукты в Казахстане в среднем подорожали на 3,4% за год. Сильнее всего цены выросли на птицу и некоторые виды колбас – более чем на 6%.

Сегодня также стало известно, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение высказали финансовые эксперты на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране. В связи с этим эксперты прогнозируют рост цен, в том числе - и на продукты.