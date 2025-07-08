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    "Это нормальная цена": на рост стоимости говядины в Казахстане отреагировали в МСХ

    Опубликовано:

    На разделочной доске срезают пленку с мяса
    Говядина. Кадр из видео: YouTube/ Cooking Adventure

    Глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине заявил, что цены на говядину в стране ниже, чем в соседних странах, передает корреспондент NUR.KZ.

    По словам Сапарова, по статистике, средняя цена на говядину в Казахстане составляет 2960 тенге за килограмм. При этом он отметил, что мяса в стране достаточно.

    "Но, я еще раз говорю, розницу контролировать очень сложно, очень много торговых точек, много посредников. Несмотря на это, мы совместно с Министерством торговли эту работу проводим. Смотрим надбавки, предельные цены смотрим, определенную ответственность штрафами накладываем, все эти вопросы решаем. Но мяса, достаточно еще раз скажу. Несмотря на это, мы экспортируем еще мясо", - сказал Айдарбек Сапаров.

    По его словам, проводится работа и с посредниками. По его словам, именно они завышают цены.

    "Здесь надо в розницу смотреть, кто посредники и как продают. И мы над этим вопросом занимаемся на самом деле. Это посредники завышают… Цена для Казахстана, даже пусть будет 3500 - это нормальная цена, по сравнению... Мы видим сейчас, что у Узбекистана цена до 6 тыс. доходит. В Туркменистане, Таджикистане до 6 тыс. доходит за килограмм мяса.

    Но мы мясом обеспечены, мяса достаточно. Здесь нам надо будет заниматься, особенно департаментом торговли, посредниками, надо бы нам поработать", - считает глава МСХ.

    Ранее мы писали, что казахстанцы потребляют почти 20 килограммов говядины в год – это больше, чем во многих странах Европы. При этом сейчас мясо в стране стоит на 6,2% дороже, чем год назад.

    Также мы писали, что казахстанцы пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

    А в феврале глава Минсельхозу объяснял, почему мясо так сильно выросло в цене.

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