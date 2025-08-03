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      Казахстан и другие страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти

      Опубликовано:

      Нефтяные вышки
      Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: Mario Tama / Getty Images

      Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман в сентябре скорректируют план по добыче нефти в пользу увеличения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

      Как указано на сайте, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают "приверженность стабильности рынка".

      "Восемь стран ОПЕК+, ранее объявивших о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, провели виртуальную встречу для рассмотрения состояния и перспектив мирового рынка.

      В связи со стабильными перспективами мирового рынка и благоприятными фундаментальными показателями текущего рынка, отраженными в низких запасах нефти, страны осуществят корректировку добычи на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре 2025 года по сравнению с уровнем, установленным в августе 2025 года. Это эквивалентно четырем ежемесячным надбавкам", - сказано в заявлении.

      Также отмечается, что поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры.

      "Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации.

      Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года. Страны будут проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсации", - добавили в ОПЕК+.

      В конце мая этого года мы писали, что страны ОПЕК+ с июля увеличат предельный уровень добычи нефти еще на 411 тыс. баррелей в сутки.

      Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

      А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

      До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

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