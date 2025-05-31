Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти

Опубликовано:

Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Старны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти еще на 411 тыс. баррелей в сутки. Это произойдет в июле текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на организацию.

"С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке.

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

В марте этого года в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что в феврале Казахстан принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2250990-strany-opek-uvelichat-predelnyy-uroven-dobychi-nefti/