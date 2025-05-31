Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти

Старны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти еще на 411 тыс. баррелей в сутки. Это произойдет в июле текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на организацию.

"С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке.

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

В марте этого года в Министерстве энергетики Казахстана заявили, что в феврале Казахстан принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках ОПЕК+.