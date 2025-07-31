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      "Таким высоким он не будет": чего ожидать от курса доллара, ответил Скляр

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Доллары и тенге лежат на столе
      Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Заместитель премьер-министра Роман Скляр на брифинге в кабмине высказал мнение, что курс доллара откатится назад, передает корреспондент NUR.KZ.

      Вопрос подняли журналисты - они поинтересовались что будет с курсом доллара. Хотя нынешняя реальность - 552 тенге за доллар.

      "В прогнозе социально-экономического развития следующего года курс доллара прописан, который принят, заложен следующий курс: 540 тенге за доллар и цена на нефть - относительно пессимистический сценарий - 60 долларов за баррель. Возможны разные варианты. Олжас Бектенов озвучил цифры из прогноза социально-экономического развития. Что касается нынешней ситуации, то привязывать это каким-то образом к тому, что слова премьер -министра послужили такому росту, ну это я думаю несерьезно", - заявил в ответ Роман Скляр.

      Он напомнил, что Нацбанк - это отдельная структура и не подчиняется правительству.

      "Они денежно-кредитную политику проводят такую, какую считают нужным, но мой прогноз и моих коллег - это то, что курс доллара все-таки откатится назад и таким высоким он не будет. Мы это много раз видели", - считает он.

      Напомним, из-за резкого ослабления тенге Нацбанку Казахстана пришлось вмешаться в торги. Как сообщалось, причиной стали спекуляции на валютной бирже.

      В течение дня 30 июля курс доллара к тенге резко вырос, в очередной раз обновив рекорд – некоторые обменники просили 551 тенге за американскую валюту. Однако позже тенге снова окреп и восстановил свои позиции.

      Добавим, ранее в июле премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что будет с курсом тенге и не грозит ли нацвалюте девальвация.

      Между тем аналитики и ранее заявляли, что тенге будет слабеть. При этом в конце января этого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная".

      "И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством", - сказал тогда президент.

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