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      Сколько денег нужно, чтобы решить все проблемы инфраструктуры в Казахстане

      Опубликовано:

      Долларовые купюры
      Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

      Развитие социальных и инфраструктурных программ может улучшить положение населения в регионах страны, которые испытывают отток жителей. Это потребует чуть более половины от Нацфонда, сообщает NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Согласно данным портала Finprom.kz, 10 из 20 регионов Казахстана испытывают отток населения, при этом ускоряется процесс урбанизации с концентрацией жителей в крупных городах.
      • Для решения проблем с инфраструктурой и развитием регионов в ближайшие годы может потребоваться около 19 трлн тенге (34,9 млрд долларов США), что составляет более половины валютных резервов Национального фонда РК.
      • Концепция региональной политики РК на 2025-2030 годы предусматривает повышение уровня обеспеченности социальными благами в городах до 91,6%, в селах - до 66,6% к концу 2025 года, однако эксперты отмечают размытость планов по развитию областей без узконаправленной экономики.

      Развитие малых городов и регионов в Казахстане является одной из основных вопросов экономики.

      Как сообщает портал Finprom.kz, 10 из 20 регионов страны сталкиваются с убылью населения. И это касается даже промышленных областей, а не только экономически более слабых. При этом ускоряется процесс урбанизации – казахстанцы все чаще переезжают в крупные города, в которых растет нагрузка на инфраструктуру.

      Так, значительный прирост демонстрируют Астана (плюс 102,2 тыс. человек), Алматы (плюс 61,4 тыс. человек) и Шымкент (37,4 тыс. человек).

      "Существующее неравномерное распределение населения усиливает экономическое неравенство внутри страны и препятствует социально справедливому обеспечению всех одинаковым уровнем социальных благ.

      Диаграмма
      Разница в уровне обеспечения социальными благами в регионах Казахстана. Источник: Finprom.kz

      Данные БНС подтверждают: самые низкие среднедушевые доходы в РК наблюдаются среди южных областей. Например, в густонаселенной Туркестанской области в первом квартале текущего года они составляли всего 125,5 тыс. тенге, в Жамбылской — 148,7 тыс. тенге на человека.

      И именно южные регионы выделяются самыми большими долями бедного населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума", – отмечают аналитики.

      Потребуются огромные вложения

      Для определения основных болевых точек демографического развития территорий и векторов дальнейших действий была принята Концепция региональной политики РК на 2025–2030 годы.

      В ней указываются такие уязвимые места, как: зависимость большинства регионов от бюджетных субвенций, узка направленность экономики многих малых и моногородов, неравномерное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

      Инфографика
      Сильные и слабые стороны Концепции региональной политики РК. Источник: Finprom.kz

      Стратегический документ содержит ключевые индикаторы, определяющие региональные диспропорции инфраструктуры – они обозначены как уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС).

      "В СРС входит много социальных индикаторов — от наличия основных коммунальных благ, детских садов и больничных пунктов до нормальных дорог и широкополосного доступа в интернет. Инженерная и социальная инфраструктура — самое больное место с учетом накопившихся проблем износа сетей, нехватки школ и больниц", – сообщается в источнике.

      Два года назад общий уровень обеспеченности благами в городах РК составлял 87%, в селах – 55,3%. Согласно прогнозным данным из Концепции региональной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы, к концу 2025-го показатель должен вырасти в городской местности до 91,6%, в сельской – до 66,6%", – сообщается в источнике.

      А чтобы решить вопросы с комплексным развитием инфраструктуры и развития регионов в ближайшие годы, может понадобиться 19 трлн тенге, или около 34,9 млрд долларов США по текущему курсу – это чуть более половины валютных резервов Национального фонда РК (60,336 млрд долларов США).

      При этом большая часть этих средств — 11,2 трлн тенге — нужна для покрытия основных потребностей регионов в базовой инфраструктуре. Еще 7,8 млрд тенге понадобится для сокращения региональных разрывов.

      "Концепция региональной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы дает лишь общее представление о том, как чиновники намерены поднимать экономику экономически более слабых областей и удерживать население от поисков лучшей жизни в других регионах.

      В числе слабых сторон этого стратегического документа можно назвать размытость планов по развитию областей, не имеющих узконаправленной экономики", – отмечается в источнике.

      Ранее сообщалось, что каждый 20-ый казахстанец оказался за чертой бедности. В то же время ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущими периодами.

      Также директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ляззат Джусипова на брифинге СЦК рассказала, кому ждать повышения заработной платы. Рост по некоторым профессиям достигнет 50%.

      Дополнительно сообщалось, что Казахстан потерял позиции, но остался в лидерах СНГ по управлению бюджетом и госдолгом.

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