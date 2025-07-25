Казахстан потерял позиции, но остался в лидерах СНГ по управлению бюджетом и госдолгом

Казахстан занял 29 место из 120 в глобальном рейтинге по индексу финансового управления. За год страна упала на две позиции. Впрочем, это все еще лучший результат в СНГ. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстан занял 29 место из 120 в глобальном рейтинге по индексу финансового управления, упав на две позиции за год, но сохранив лидерство среди стран СНГ.

Расходы госбюджета Казахстана в январе-мае 2025 года выросли на 15,4% до 12,4 трлн тенге, при этом значительно увеличились траты на ЖКХ, но сократились на здравоохранение.

Доходы бюджета Казахстана выросли на 16,9% до 12,5 трлн тенге, в основном за счет увеличения налоговых поступлений на 20,1%.

Чтобы оценить продуктивность государственного аппарата, эксперты используют индекс финансового управления, который учитывает уровень государственного долга, состояние бюджета, а также эффективность государственных расходов.

Как отмечает портал Finprom, в 2025 году Казахстан получил 0,637 балла и занял 29 место среди 120 стран в рейтинге по индексу финансового управления.

Казахстан "просел"

Первое, что бросается в глаза – Казахстан ухудшил свои позиции. Индекс постоянно рос с 2021 года и в 2024 году достиг максимума – 0,658 (чем выше, тем лучше). Тогда страна занимала 27 место, то есть всего за год она "просела" на две позиции.

Лидерами по финансовому управлению стали Норвегия (0,985), Дания (0,905) и Объединенные Арабские Эмираты (0,890).

Что интересно, Казахстан, несмотря на "просадку", остается лидером на постсоветском пространстве. Остальные соседи показывают гораздо более худшие результаты:

Таджикистан – 31 место (0,632);

Кыргызстан – 33 место (0,627);

Армения – 51 место (0,577);

Россия – 60 место (0,530);

Молдова – 73 место (0,487).

В "хвосте" рейтинга расположились Гана (0,174), Украина (0,167) и Замбия (0,157).

Рейтинг стран по индексу финансового управления. Инфографика: finprom.kz

В целом, если проанализировать расходы бюджета, то можно отметить следующие моменты:

по итогам января-мая 2025 года расходы госбюджета достигли 12,4 трлн тенге – это на 15,4% больше , чем было годом ранее;

– это , чем было годом ранее; выросли расходы почти во всех сферах экономики, кроме здравоохранения, которая "просела" на 5% и некоторые другие категории с общим снижением на 19,7% ;

и некоторые другие категории с общим снижением ; сильнее всего расходы выросли на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) – сразу на 56,8%, до 671,5 млрд тенге.

Расходы государственного бюджета. Инфографика: finprom.kz

Что касается доходов бюджета, то они выросли на 16,9%, до 12,5 трлн тенге – то есть несмотря на все расходы, Казахстан пока зарабатывает больше, чем тратит.

Больше всего бюджет зарабатывает от налогов – 9,3 трлн тенге. Это на 20,1% больше, чем было год назад. А вот поступления от продажи основного капитала упали сразу на 19,5%, до 68,5 млрд тенге.

Доходы государственного бюджета. Инфографика: finprom.kz

Доходы бюджета выросли, но выросли и расходы. Чтобы не уйти в минус, государство, похоже, сократило траты на те сферы, где это было безопаснее всего, например, на здравоохранение.

Такие решения не всегда заметны сразу, но именно они помогают сохранить баланс, чтобы не пришлось занимать или печатать лишние деньги. Возможно, именно это и повлияло на позицию Казахстана в мировом рейтинге финансового управления.

Между тем напомним, что Казахстан является лидером по размеру внешнего долга на душу населения среди стран Евразийского экономического союза, однако непосредственно на госдолг приходится лишь малая часть заемных средств – остальные деньги шли в развитие производства и бизнеса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.