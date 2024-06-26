На что потрачены "народные" деньги в 2024 году в Казахстане, рассказали аналитики

Госбюджет формируется из различных доходов, включая налоги граждан. Эти средства распределяются по различным секторам, из которых только два показали снижение расходов, передает NUR.KZ.

Государственный бюджет Казахстана формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также трансфертов из Национального фонда.

Как сообщает Telegram-канал Economy.kz, на 1 апреля 2024 года расходы госбюджета достигли 6,143 трлн тенге, что на 8% больше, чем на 1 марта 2023 года. При этом по двум пунктам важных расходов выявлено снижение.

На что потрачено больше всего денег

В разрезе функциональных групп наиболее крупные статьи расходов бюджета страны были распределены следующим образом:

социальная помощь и обеспечение – на эти цели за январь-март текущего года потрачено 1,471 трлн тенге , что на 192 млрд тенге больше (плюс 15%), чем годом ранее;

, что на больше (плюс 15%), чем годом ранее; образование – расходы составили 1,249 трлн тенге , что на 126 млрд тенге меньше (минус 9%), чем годом ранее;

, что на меньше (минус 9%), чем годом ранее; обслуживание госдолга – на выплату процентов по государственному долгу было выделено 723 млрд тенге, что на 164 млн тенге, или 29% больше, чем за январь-март 2023 года;

Расходы госбюджета в январе-марте 2024 года. Источник: Telegram-канал Economy.kz

общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – затраты на эти цели составили 303 млрд тенге , что на 45 млрд тенге больше (плюс 17%) показателей аналогичного периода прошлого года;

, что на больше (плюс 17%) показателей аналогичного периода прошлого года; сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – было потрачено 220 млрд тенге , что на 92 млрд тенге , или 71% больше, чем годом ранее;

, что на , или 71% больше, чем годом ранее; оборона – был израсходован 181 млрд тенге, что на 34 млрд тенге, или 16% меньше, чем в январе-марте 2023 года.

То есть наибольшие расходы по объемам затрат из госбюджета приходятся на социальные цели, образование и госдолг. При этом наибольший прирост в годовом разрезе отмечается в хозяйственной группе, защите окружающей среды и землепользовании – плюс 71% за год.

В то же время расходы на такие функциональные группы, как оборона и образование, наоборот, сократились: на 9% и 16% соответственно.

Ранее Алихан Смаилов отметил, что ключевой проблемой для бюджета Казахстана является хронический дефицит.