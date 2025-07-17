Казахстанцы больше всех "должны" в ЕАЭС
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Внешний долг Казахстана – 164,7 млрд долларов. На каждого жителя страны приходится по 8,1 тыс. долларов. Это самый большой показатель в Евразийском экономическом союзе. Подробности читайте на NUR.KZ.
Как передает портал Ranking.kz, в 2024 году внешний долг Казахстана достиг 164,7 млрд долларов. На душу населения (то есть на каждого жителя страны) приходилось 8,1 тыс. доллара – это самый высокий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Для понимания: в России подушевой долг равен 2 тыс. долларов, в Беларуси – 3,9 тыс. долларов, в Армении – 5,3 тыс. долларов, а в Кыргызстане – 1,6 тыс. долларов на человека. При этом и общий внешний долг почти у всех стран (кроме России), намного ниже казахстанского.
|Внешний долг стран ЕАЭС в 2024 году
(в долларах США)
|Страна
|Общий
долг
|Подушевой
долг
|Казахстан
|164,7 млрд
|8,1 тыс.
|Россия
|290,8 млрд
|2,0 тыс.
|Беларусь
|35,2 млрд
|3,9 тыс.
|Армения
|16,3 млрд
|5,3 тыс.
|Кыргызстан
|11,7 млрд
|1,6 тыс.
|По данным ranking.kz
Как отмечают аналитики, такое "лидерство" Казахстан занимает уже несколько лет. Однако важно понимать, что это не значит, что страна "тонет в долгах". Здесь важен контекст.
Во-первых, непосредственно на госдолг приходится лишь 7,8% суммы: 12,8 млрд долларов занимали органы госуправления и еще 2,5 млрд долларов – Нацбанк. Весь остальной долг приходится на межфирменную задолженность и другие секторы экономики – за эти долги государство не отвечает.
Во-вторых, в других странах ЕАЭС, несмотря на меньший внешний долг, ситуация обратная. В Беларуси, Кыргызстане и Армении более 36% суммы приходится именно на государственный долг. Исключением стала только Россия, где этот показатель еще меньше, чем в Казахстане – 6,7%.
Также важно понимать, на что идут заемные средства. В Казахстане "львиная" доля займов направляется в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 78,6 млрд долларов, из которых почти вся сумма (73,7 млрд долларов) ушла в нефтегазовую отрасль.
Также активно Казахстану занимают деньги для развития финансовой и страховой сферы (23,8 млрд долларов), обрабатывающей промышленности (14,2 млрд долларов), сектора госуправления, обороны и обязательного соцстрахования (12,6 млрд долларов) и в сферы торговли (11,9 млрд долларов).
Кредиторами для Казахстана являются 107 стран, но больше всего денег дают Нидерланды (41,8 млрд долларов), Россия (14,9 млрд долларов), а также Великобритания и международные организации (по 14 млрд долларов).
Важно понимать, что занимаемые деньги идут на развитие разных секторов экономики, а маленький госдолг говорит о том, Казахстан почти не берет займы на покрытие расходов госаппарата и не зависит от постоянного внешнего кредитования.
Другими словами, 8,1 тыс. долларов на человека – не долг гражданина, а показатель того, сколько денег из внешнего мира задействовано в экономике на каждого казахстанца.
Также напомним, что осенью прошлого года депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.
А ранее в мае текущего года вице-министр национальной экономики Арман Касенов обозначал размер госдолга Казахстана на уровне 23% от ВВП. По его словам, это очень низкое значение по мировым меркам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2266101-kazahstancy-bolshe-vseh-dolzhny-v-eaes/
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