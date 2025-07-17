Казахстанцы больше всех "должны" в ЕАЭС

Внешний долг Казахстана – 164,7 млрд долларов. На каждого жителя страны приходится по 8,1 тыс. долларов. Это самый большой показатель в Евразийском экономическом союзе. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как передает портал Ranking.kz, в 2024 году внешний долг Казахстана достиг 164,7 млрд долларов. На душу населения (то есть на каждого жителя страны) приходилось 8,1 тыс. доллара – это самый высокий показатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Для понимания: в России подушевой долг равен 2 тыс. долларов, в Беларуси – 3,9 тыс. долларов, в Армении – 5,3 тыс. долларов, а в Кыргызстане – 1,6 тыс. долларов на человека. При этом и общий внешний долг почти у всех стран (кроме России), намного ниже казахстанского.

Внешний долг стран ЕАЭС в 2024 году

(в долларах США) Страна Общий

долг Подушевой

долг Казахстан 164,7 млрд 8,1 тыс. Россия 290,8 млрд 2,0 тыс. Беларусь 35,2 млрд 3,9 тыс. Армения 16,3 млрд 5,3 тыс. Кыргызстан 11,7 млрд 1,6 тыс. По данным ranking.kz

Как отмечают аналитики, такое "лидерство" Казахстан занимает уже несколько лет. Однако важно понимать, что это не значит, что страна "тонет в долгах". Здесь важен контекст.

Во-первых, непосредственно на госдолг приходится лишь 7,8% суммы: 12,8 млрд долларов занимали органы госуправления и еще 2,5 млрд долларов – Нацбанк. Весь остальной долг приходится на межфирменную задолженность и другие секторы экономики – за эти долги государство не отвечает.

Во-вторых, в других странах ЕАЭС, несмотря на меньший внешний долг, ситуация обратная. В Беларуси, Кыргызстане и Армении более 36% суммы приходится именно на государственный долг. Исключением стала только Россия, где этот показатель еще меньше, чем в Казахстане – 6,7%.

Внешнийд долг стран ЕАЭС. Инфографика: ranking.kz

Также важно понимать, на что идут заемные средства. В Казахстане "львиная" доля займов направляется в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 78,6 млрд долларов, из которых почти вся сумма (73,7 млрд долларов) ушла в нефтегазовую отрасль.

Также активно Казахстану занимают деньги для развития финансовой и страховой сферы (23,8 млрд долларов), обрабатывающей промышленности (14,2 млрд долларов), сектора госуправления, обороны и обязательного соцстрахования (12,6 млрд долларов) и в сферы торговли (11,9 млрд долларов).

Кредиторами для Казахстана являются 107 стран, но больше всего денег дают Нидерланды (41,8 млрд долларов), Россия (14,9 млрд долларов), а также Великобритания и международные организации (по 14 млрд долларов).

Внешний долг Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Важно понимать, что занимаемые деньги идут на развитие разных секторов экономики, а маленький госдолг говорит о том, Казахстан почти не берет займы на покрытие расходов госаппарата и не зависит от постоянного внешнего кредитования.

Другими словами, 8,1 тыс. долларов на человека – не долг гражданина, а показатель того, сколько денег из внешнего мира задействовано в экономике на каждого казахстанца.

Также напомним, что осенью прошлого года депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

А ранее в мае текущего года вице-министр национальной экономики Арман Касенов обозначал размер госдолга Казахстана на уровне 23% от ВВП. По его словам, это очень низкое значение по мировым меркам.

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