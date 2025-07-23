Почти 1 млн тенге нужно для комфортной жизни в Казахстане, подсчитали аналитики

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Почти 1 млн тенге нужно для комфортной жизни в Казахстане, подсчитали аналитики

      Опубликовано:

      Девушка возмущена ценами
      Покупатель на рынке. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

      Аналитики подсчитали, что расходы семьи из четырех человек в Казахстане составляют порядка 946 300 тенге, не считая трат на аренду жилья. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Среднедушевые расходы казахстанцев в первом квартале 2025 года составляют 312 710 тенге, то есть 116 794 тенге в месяц. Это официальный показатель, который был определен экспертами из Бюро национальной статистики.

      Однако есть неофициальная альтернатива, которую подсчитывают аналитики портала Numbeo, собрав данные по ценам на продукты, непродовольственные товары и платные услуги.

      В июле сумма расходов среднестатистического казахстанца составляла 265 533 тенге на человека без учета затрат на аренду жилья.

      Среднестатистическая семья из четырех человек в Казахстане тратит в разы больше – 946 300 тенге в месяц. Это на 3,11% больше, чем было в феврале 2025 года. Это также один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе.

      Расходы жителей стран ЕАЭС
      (на 22 июля 2025 года)
      Страна На 1 человека На 4 человека
      Казахстан ₸265 533 ₸946 300
      Армения ₸397 199 ₸1 412 038
      Беларусь ₸252 993 ₸897 139
      Кыргызстан ₸244 789 ₸875 374
      Россия ₸352 223 ₸1 242 203
      По данным Numbeo

      Для понимания: в Беларуси жить на 2,8% дешевле. На одного человека хватит примерно 252 993 тенге в месяц, а на семью – 897 139 тенге.

      Похожая ситуация в Кыргызстане – жизнь здесь на 1,8% дешевле. Средние расходы на человека равны 244 789 тенге, а на семью из четырех человек – 875 374 тенге.

      А вот в России жить в среднем на 38% дороже, чем в Казахстане. Расходы на человека здесь равны 352 223 тенге, а на семью – 1 242 203 тенге.

      Аналогично и в Армении – жить здесь дороже, чем в Казахстане сразу на 54%. В среднем расходы на одного человека составляют 397 199 тенге, а на семью – 1 412 038 тенге.

      Важно учесть, что аналитики составляют свои рейтинги, основываясь на опросах жителей этих стран, что делает результат менее объективным, однако сам факт того, что показатель с февраля заметно вырос, говорит о том, что жизнь в Казахстане постепенно дорожает.

      Также напомним, что аналитики Бюро национальной статистики ранее опубликовали данные по среднедушевым доходам граждан, которые они сформировали на основе реальной статистики, а не в рамках опросов казахстанцев.

      Отметим, что стоимость жизни в Казахстане также можно определить по величине прожиточного минимума. Чем он выше, тем большая сумма нужна человеку на то, чтобы обеспечить свои самые важные потребности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.