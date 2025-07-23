Почти 1 млн тенге нужно для комфортной жизни в Казахстане, подсчитали аналитики

Аналитики подсчитали, что расходы семьи из четырех человек в Казахстане составляют порядка 946 300 тенге, не считая трат на аренду жилья. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Среднедушевые расходы казахстанцев в первом квартале 2025 года составляют 312 710 тенге, то есть 116 794 тенге в месяц. Это официальный показатель, который был определен экспертами из Бюро национальной статистики.

Однако есть неофициальная альтернатива, которую подсчитывают аналитики портала Numbeo, собрав данные по ценам на продукты, непродовольственные товары и платные услуги.

В июле сумма расходов среднестатистического казахстанца составляла 265 533 тенге на человека без учета затрат на аренду жилья.

Среднестатистическая семья из четырех человек в Казахстане тратит в разы больше – 946 300 тенге в месяц. Это на 3,11% больше, чем было в феврале 2025 года. Это также один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе.

Расходы жителей стран ЕАЭС

(на 22 июля 2025 года) Страна На 1 человека На 4 человека Казахстан ₸265 533 ₸946 300 Армения ₸397 199 ₸1 412 038 Беларусь ₸252 993 ₸897 139 Кыргызстан ₸244 789 ₸875 374 Россия ₸352 223 ₸1 242 203 По данным Numbeo

Для понимания: в Беларуси жить на 2,8% дешевле. На одного человека хватит примерно 252 993 тенге в месяц, а на семью – 897 139 тенге.

Похожая ситуация в Кыргызстане – жизнь здесь на 1,8% дешевле. Средние расходы на человека равны 244 789 тенге, а на семью из четырех человек – 875 374 тенге.

А вот в России жить в среднем на 38% дороже, чем в Казахстане. Расходы на человека здесь равны 352 223 тенге, а на семью – 1 242 203 тенге.

Аналогично и в Армении – жить здесь дороже, чем в Казахстане сразу на 54%. В среднем расходы на одного человека составляют 397 199 тенге, а на семью – 1 412 038 тенге.

Важно учесть, что аналитики составляют свои рейтинги, основываясь на опросах жителей этих стран, что делает результат менее объективным, однако сам факт того, что показатель с февраля заметно вырос, говорит о том, что жизнь в Казахстане постепенно дорожает.

Также напомним, что аналитики Бюро национальной статистики ранее опубликовали данные по среднедушевым доходам граждан, которые они сформировали на основе реальной статистики, а не в рамках опросов казахстанцев.

Отметим, что стоимость жизни в Казахстане также можно определить по величине прожиточного минимума. Чем он выше, тем большая сумма нужна человеку на то, чтобы обеспечить свои самые важные потребности.

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