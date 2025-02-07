Сколько денег нужно для жизни в Казахстане

Аналитики подсчитали стоимость жизни в Казахстане и выяснили, что ежемесячные расходы семьи из четырех человек превышают 920 тыс. тенге без учета затрат на аренду жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существуют разные параметры, которые показывают стоимость жизни в стране. Например, для определения минимальной суммы на самые важные расходы существует прожиточный минимум на душу населения. Он в январе составил всего лишь 51 518 тенге.

Также аналитики определяют ежеквартальные расходы граждан, которые также рассчитываются на душу населения. В третьем квартале 2024 года они составляли 295 940 тенге, то есть примерно по 98 647 тенге в месяц на человека.

Впрочем, есть и другие способы определить стоимость жизни в стране. Например, аналитики портала Numbeo, собрав данные по ценам на продукты, непродовольственные товары и платные услуги, выяснили, что расходы жителей Казахстана могут оказаться более значительными.

Сколько нужно для жизни в Казахстане

Так, ежемесячные расходы на одного казахстанца составляют в среднем 257 524 тенге без учета затрат на съемное жилье. Если учесть текущую стоимость аренды, эта сумма может стать еще выше.

Для семьи из четырех человек средняя сумма ежемесячных расходов достигает уже 924 386 тенге.

Примечательно, что стоимость жизни в Казахстане можно считать высокой даже при сравнении со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, в России жизнь на 2,6% дешевле. Если перевести ежемесячные расходы россиян в тенге, то на одного человека достаточно будет в среднем 250 066 тенге, а на семью – 872 844 тенге. Аренда жилой недвижимости, к слову, здесь тоже дешевле — сразу на 19%.

В Беларуси жизнь дешевле на 6,1%, а аренда – на 16,8%. Одному человеку в среднем нужно 237 735 тенге, а семье – 848 453 тенге.

В Кыргызстане стоимость жизни на 4% ниже, чем в Казахстане, но аренда жилья дороже на 3,3%. В целом одному человеку достаточно в среднем 232 202 тенге, а семье – 841 430 тенге.

Более дорогая жизнь, чем в Казахстане, оказалась только в Армении. Ежемесячные расходы здесь сразу на 46,3% больше, а аренда – на 47,6% дороже. В месяц жителю страны в среднем нужно 376 460 тенге, а семье из четырех человек – 1 344 616 тенге.

Стоимость жизни в странах ЕАЭС. Источник: Numbeo

Указанные расходы сильно превышают официальные данные, которые публикует Бюро национальной статистики в Казахстане. Однако важно учесть, что расчеты Numbeo основываются на опросах респондентов, что делает результат менее объективным.

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах на картофель в Казахстане и в других странах-участницах ЕАЭС. Также стало известно, что стоимость этого овоща в начале февраля резко выросла в Астане.