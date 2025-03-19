"Какое вы имеете право": ученого возмутили слова о бесперспективности некоторых месторождений нефти

Доктор геолого-минералогических наук Герой Жолтаев в ходе презентации поправок в закон о недропользовании пристыдил чиновников, заявивших об отсутствии перспективы разработки некоторых месторождений нефти, передает NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Сергей Пономарев. Он поинтересовался каковы прогнозные запасы углеводородного сырья на малоизученных территориях.

Заместитель председателя комитета геологии Маргулан Байбатыров сообщил, что около 70 млрд тонн нефти прогнозируется в осадочных бассейнах.

"Эти осадочные бассейны практически не изучены. Мы из них выделяем где-то 10 осадочных бассейнов, которые нужно будет доизучить - есть перспективы",- сказал он.

Его данные дополнил вице-министр энергетики.

"76 млрд условного топлива есть на сегодня. И здесь мы говорим по всему Казахстану. Теперь нам надо разведку проводить именно на малоизученных территориях, потому что сегодня в пяти наших основных нефтяных областях конкуренция есть и разведка проводится на достаточном уровне", - пояснил Кудайберген Арымбек.

Однако их ответы возмутили доктора геолого-минералогических наук Героя Жолтаева.

"Уважаемые коллеги, пример: вот они говорят, и кто-то здесь тоже сказал: 10 малоизученных бассейнов, бесперспективных. Кто сказал? Кто из ученых? Где геолог-нефтяник? Чтобы заявить такое перед такой публикой? Какое вы имеете право? Северный Торгай при Советском Союзе был исключен. Сейчас мы нашли там риф, получили жидкую нефть, сейчас там дерутся, чтобы бурить скважину китайцы, арабы, русские и американцы! Прекращайте такие заявления. Консультируйтесь со специалистами. На таком уровне ,государственном, в мажилисе, такие необоснованные заявления (делать - прим. ред.) это чревато последствиями", - заявил он.

Напомним, что сегодня в Казахстане был назначен новый министр энергетики - Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Аккенженова главой ведомства.

А накануне стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано агентство по атомной энергии.

Его возглавил до вчерашнего дня занимавший пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев. На этом посту он проработал с апреля 2023 года.