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Почти полмиллиона безработных числится в Казахстане

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Мужчина считает мелочь в кошельке
Мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com

По итогам первого квартала 2025 года в Казахстане насчитали 451 515 безработных граждан. Уровень безработицы составил 4,6%, что немного меньше, чем было год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики в Казахстане по итогам первого квартала 2025 года уровень безработицы составил 4,6% – это на 0,1 процентного пункта меньше, чем было в аналогичном периоде 2024 года. В целом показатель остается неизменным уже третий квартал подряд.

В региональном разрезе рекордсменом по доле безработного населения стала Мангистауская область – 5,1%. Следом идет Атырауская область с показателем 4,9%.

Третье место с уровнем безработицы в 4,8% делят сразу шесть регионов страны: Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и Шымкент.

В Алматы уровень безработицы составил 4,5%, в Астане – 4,4%, а в Карагандинской области самый низкий показатель – всего 4%.

Уровень безработицы в Казахстане
(1 квартал 2025 года)
Регион Уровень безработицы
Казахстан 4,6%
Абай 4,7%
Акмолинская 4,6%
Актюбинская 4,7%
Алматинская 4,6%
Атырауская 4,9%
Западно-Казахстанская 4,8%
Жамбылская 4,8%
Жетісу 4,7%
Карагандинская 4,0%
Костанайская 4,6%
Кызылординская 4,8%
Мангистауская 5,1%
Павлодарская 4,8%
Северо-Казахстанская 4,5%
Туркестанская 4,8%
Ұлытау 4,1%
Восточно-Казахстанская 4,6%
Астана 4,4%
Алматы 4,5%
Шымкент 4,8%
По данным Бюро национальной статистики

Если рассмотреть ситуацию в абсолютных числах, то в первом квартале 2025 года в стране насчитывалось 451 515 граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Именно таких людей, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), считают безработными.

Всего в Казахстане к рабочей силе относят 9 735 019 человек, из которых 7 140 979 являются наемными работниками и еще 2 142 525 – самозанятыми.

Важно понимать, что еще 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше вообще не входят в категорию рабочей силы и не учитываются в расчетах. Среди них есть как студенты, домохозяйки и пенсионеры, так и те граждане, которые не могут трудиться по состоянию здоровья.

Ранее мы также сравнили уровень безработицы в Казахстане и других странах мира. О том, где больше всего безработных граждан, можно узнать в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244714-pochti-polmilliona-bezrabotnyh-chislitsya-v-kazahstane/