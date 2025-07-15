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    Финансы

      "Будем идти по пути повышения": Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится

      Опубликовано:

      Женщина считает коммунальные платежи
      Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

      Во время брифинга правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в стране не приостановлен, а продолжится, передает корреспондент NUR.KZ.

      Во время брифинга журналисты задали вопрос о приостановке роста тарифов в Казахстане. В ответ Олжас Бектенов назвал данный вопрос "животрепещущим" и "волнующим население.

      "Вы сказали, что приостановлен рост тарифов. Рост тарифов не приостановлен. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос.

      Но правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику по приведению тарифов к рыночному состоянию. Та ситуация, когда тарифы были в течение очень долгого периода зарегулированы, не позволяла инвестировать в ЖКХ и привела к тому, что мы с вами видели в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе, Риддере. Если мы хотим, чтобы у нас было постоянно тепло зимой дома, был свет, вода, другие инженерные сети хорошо работали, мы будем идти по пути повышения тарифов", - сказал он.

      Стоит отметить, что неделю назад в правительстве заявили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане откладывается. До этого в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

      Ранее Олжас Бектенов рассказал, что будет с курсом тенге и не грозит ли нацвалюте девальвация. А глава Нацбанка Тимур Сулейменов назвал причины ослабления нацвалюты.

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