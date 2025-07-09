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    Финансы

      Минимальные цены на сигареты выросли в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
      Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

      В Казахстане официально подняли минимальную стоимость табачной продукции до 920 тенге. Такой "порог" будет действовать до конца 2025 года, а с 1 января он будет равен 970 тенге, передает NUR.KZ.

      В Казахстане на табачную продукцию действуют минимальные розничные цены, которые продавцы должны соблюдать. До середины лета минимальный ценник был равен 870 тенге, но теперь он вырос.

      Министерство финансов РК вчера официально опубликовало приказ, согласно которому с 1 июля 2025 года минимальная розничная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком составляет 920 тенге.

      Эта цена будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно, но уже с 1 января 2026 года вырастет до 970 тенге за пачку.

      Важно учесть, что ведомство установило только минимальные цены на табачную продукцию. Это значит, что продавцы могут устанавливать свои ценники, но они не должны быть ниже этого порога.

      Между тем напомним, что казахстанцы могут получить штраф за курение в неположенном месте. За такое нарушение придется заплатить от 15 до 20 МРП, то есть от 58 980 до 69 000 тенге.

      Отметим, что похожее правило с минимальными ценами действует и для крепкой алкогольной продукции вроде водки или коньяка. То есть продавать алкоголь по высокой цене можно, но по слишком низкой – незаконно и карается штрафом.

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