Цены на мороженое взлетели в Казахстане
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Любимое летнее лакомство казахстанцев стало дороже. Цены на мороженое в стране выросли на 1,9% за месяц и сразу на 14,3% за год. Где зафиксировали самый сильный рост, узнайте в материале NUR.KZ.
Общая инфляция в Казахстане по итогам первого месяца лета достигла 11,8%. Основной прирост идет из-за сферы услуг, которая подорожала сразу на 16,1%, тогда как продовольственные товары выросли в цене лишь на 10,6%.
Впрочем, это всего лишь общий прирост в секторе – отдельные продукты питания в Казахстане подорожали заметно сильнее. Например, это касается любимого летнего лакомства многих казахстанцев – мороженого.
Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", по итогам июня мороженое в Казахстане подорожало на 1,9% за месяц и сразу на 14,3% за год.
В месячной динамике лидером по приросту стала Павлодарская область – 9,3%. Также отметились сильным ростом цен Мангистауская область и Жетісу – 7,7% и 5,3% соответственно.
В Алматы стоимость мороженого выросла на 2,3% за месяц, в Шымкенте – на 1,9%, а в Астане – на 0,5%. В шести регионах цены за месяц практически не изменились, а Западно-Казахстанская область стала единственным регионом, где они немного снизились – на 0,9% за месяц.
Что касается годового роста, то здесь бесспорным лидером стала Туркестанская область – 29,5%. Следом с заметным отставанием идут Алматы (21,8%), Мангистауская область (21,0%) и Ұлытау (20,9%).
В Астане мороженое подорожало на 13,1%, а в Шымкенте – на 6,4%. Наименьший годовой прирост зафиксирован в Кызылординской области – 1,4%.
|Рост цен на мороженое в Казахстане
(июнь 2025 года)
|Регион
|к маю
2025 года
|к июню
2024 года
|Казахстан
|1,9%
|14,3%
|Акомлинская
|1,3%
|13,2%
|Актюбинская
|0,0%
|2,7%
|Алматинская
|0,0%
|18,0%
|Атырауская
|0,0%
|9,9%
|Западно-Казахстанская
|-0,9%
|5,3%
|Жамбылская
|1,7%
|17,1%
|Карагандинская
|2,0%
|12,8%
|Костанайская
|0,7%
|6,5%
|Кызылординская
|0,0%
|1,4%
|Мангистауская
|7,7%
|21,0%
|Павлодарская
|9,3%
|13,0%
|Северо-Казахстанская
|0,4%
|16,7%
|Восточно-Казахстанская
|4,2%
|15,2%
|Астана
|0,5%
|13,1%
|Алматы
|2,3%
|21,8%
|Шымкент
|1,9%
|6,4%
|Туркестанская
|1,2%
|29,5%
|Жетісу
|5,3%
|15,3%
|Ұлытау
|0,0%
|20,9%
|Абай
|0,0%
|7,7%
|Под данным информационно-аналитической системы "Талдау"
Как отмечает портал EnergyProm, есть несколько причин, из-за которых мороженое подорожало сильнее, чем продукты в целом:
- во-первых, повышение цен производителями – в конце прошлого года они стали отпускать свой товар на 16,9% дороже, чем годом ранее;
- во-вторых, импортное мороженое стало дороже – его не так много в Казахстане, но оно влияет на общую картину;
- в-третьих, влияние спроса: казахстанцы стали больше есть мороженого. Например, в январе-марте 2025 года потребление холодного лакомства выросло сразу на 10,2% за год.
В целом же стоит отметить, что в Казахстане выросли цены не только на мороженое, но и другие продукты. В итоге даже простые блюда обходятся жителям страны намного дороже, чем ранее.
Отметим, что рост цен также влияет на общие расходы граждан. Подробнее о том, на что тратят деньги казахстанцы, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2263161-ceny-na-morozhenoe-vzleteli-v-kazahstane/
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