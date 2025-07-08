Цены на мороженое взлетели в Казахстане

Любимое летнее лакомство казахстанцев стало дороже. Цены на мороженое в стране выросли на 1,9% за месяц и сразу на 14,3% за год. Где зафиксировали самый сильный рост, узнайте в материале NUR.KZ.

Общая инфляция в Казахстане по итогам первого месяца лета достигла 11,8%. Основной прирост идет из-за сферы услуг, которая подорожала сразу на 16,1%, тогда как продовольственные товары выросли в цене лишь на 10,6%.

Впрочем, это всего лишь общий прирост в секторе – отдельные продукты питания в Казахстане подорожали заметно сильнее. Например, это касается любимого летнего лакомства многих казахстанцев – мороженого.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", по итогам июня мороженое в Казахстане подорожало на 1,9% за месяц и сразу на 14,3% за год.

В месячной динамике лидером по приросту стала Павлодарская область – 9,3%. Также отметились сильным ростом цен Мангистауская область и Жетісу – 7,7% и 5,3% соответственно.

В Алматы стоимость мороженого выросла на 2,3% за месяц, в Шымкенте – на 1,9%, а в Астане – на 0,5%. В шести регионах цены за месяц практически не изменились, а Западно-Казахстанская область стала единственным регионом, где они немного снизились – на 0,9% за месяц.

Что касается годового роста, то здесь бесспорным лидером стала Туркестанская область – 29,5%. Следом с заметным отставанием идут Алматы (21,8%), Мангистауская область (21,0%) и Ұлытау (20,9%).

В Астане мороженое подорожало на 13,1%, а в Шымкенте – на 6,4%. Наименьший годовой прирост зафиксирован в Кызылординской области – 1,4%.

Рост цен на мороженое в Казахстане

(июнь 2025 года) Регион к маю

2025 года к июню

2024 года Казахстан 1,9% 14,3% Акомлинская 1,3% 13,2% Актюбинская 0,0% 2,7% Алматинская 0,0% 18,0% Атырауская 0,0% 9,9% Западно-Казахстанская -0,9% 5,3% Жамбылская 1,7% 17,1% Карагандинская 2,0% 12,8% Костанайская 0,7% 6,5% Кызылординская 0,0% 1,4% Мангистауская 7,7% 21,0% Павлодарская 9,3% 13,0% Северо-Казахстанская 0,4% 16,7% Восточно-Казахстанская 4,2% 15,2% Астана 0,5% 13,1% Алматы 2,3% 21,8% Шымкент 1,9% 6,4% Туркестанская 1,2% 29,5% Жетісу 5,3% 15,3% Ұлытау 0,0% 20,9% Абай 0,0% 7,7% Под данным информационно-аналитической системы "Талдау"

Как отмечает портал EnergyProm, есть несколько причин, из-за которых мороженое подорожало сильнее, чем продукты в целом:

во-первых, повышение цен производителями – в конце прошлого года они стали отпускать свой товар на 16,9% дороже, чем годом ранее;

дороже, чем годом ранее; во-вторых, импортное мороженое стало дороже – его не так много в Казахстане, но оно влияет на общую картину;

в-третьих, влияние спроса: казахстанцы стали больше есть мороженого. Например, в январе-марте 2025 года потребление холодного лакомства выросло сразу на 10,2% за год.

В целом же стоит отметить, что в Казахстане выросли цены не только на мороженое, но и другие продукты. В итоге даже простые блюда обходятся жителям страны намного дороже, чем ранее.

Отметим, что рост цен также влияет на общие расходы граждан. Подробнее о том, на что тратят деньги казахстанцы, мы рассказывали здесь.

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