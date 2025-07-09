Три ТЭЦ в Казахстане, которые должна была строить Россия, могут построить Китай или Корея

Вице-министр энергетики на встрече с населением сообщил, что переговоры по строительству трех ТЭЦ в Казахстане все еще ведутся, передает корреспондент NUR.KZ.

"По линии "Самрук-Энерго" переговоры ведутся. Также ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками. Переговоры ведутся с потенциальными строителями энергетических объектов, которые будут соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. Это могут быть энергетические компании из Китая, Кореи - есть несколько вариантов", - сообщил вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов.

Напомним, в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

Но в мае текущего года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о проблемных вопросах с финансированием.

Месяц назад министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса рассказал, кто будет строить три ТЭЦ в Казахстане после возникших проблем с финансированием у России.

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