Казахстан может потерять сотни миллиардов долларов из-за падения цен на нефть, заявила депутат

На совместном заседании палат парламента депутат сената заявила, что, согласно исследованию МВФ, Казахстан может потерять 678 млрд долларов, если не примет решительных мер, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Ляззат Рысбекова по итогам анализа отчета об исполнении республиканского бюджета за 2024-й год отметила, что несмотря на принимаемые правительством меры, ресурсная зависимость продолжает оказывать влияние на экономику Казахстана.

"Согласно исследованиям Международного валютного фонда, к началу 2040-го года стоимость нефти может упасть до рекордно низких 15 долларов за баррель.

Согласно оценке МВФ, страны, не успевшие вовремя провести диверсификацию экономики, столкнутся с затяжным и болезненным кризисом. И на восстановление экономики таких стран может уйти не меньше 20-ти лет. Большему риску подвержены страны-экспортеры нефти, к которым относится и Казахстан.

В прошлом году более половины (53%) от общего объема казахстанского экспорта занимала сырая нефть. А доходы от нее обеспечивают около половины поступлений бюджета. МВФ оценивает потери Казахстана в сумме 678 млрд долларов США, в случае если не будут приняты решительные меры", - сообщила депутат сената.

Она добавила, что в будущем Казахстан "могут не спасти высокие цены на нефть".

"Нам нужно действовать на опережение. У нас заранее должны быть ответы на возможные риски. Изложенное еще раз наглядно показывает хрупкость модели нашей отечественной экономики. При снижении цен на нефть резко возрастает уязвимость республиканского бюджета.

В целях снижения рисков, повышения устойчивости национальной экономики сегодня остро стоит вопрос неотлагательного проведения глубокой диверсификации производства и отечественной экономики в целом. Именно диверсификация придает устойчивость функционированию экономики, ослабляет ее зависимость от конъюнктурных изменений и отдельных рынков", - добавила депутат Ляззат Рысбекова.

Напомним, недавно мы писали по какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле. Об этом рассказал эксперт. Обычно при указании международных цен на нефть отмечается марка Brent. Но из Казахстана "черное золото" экспортируется под другими марками, которые имеют свою цену.

Также сообщалось, что мировые рынки отреагировали на удары США по Ирану ростом цен на нефть Brent - на пике скачка ее стоимость поднялась выше 80 долларов впервые с января.

Кроме того, в апреле стало известно, что планы "Б" и "С" готовят в Казахстане на случай дальнейшего снижения цен на нефть.