Положены ли компенсации казахстанцам, потерявшим незастрахованное имущество из-за землетрясения

Землетрясения, пожары и прочие стихийные бедствия могут нанести значительный урон имуществу граждан. Обычно эти расходы может покрыть страховка. Но даже без нее предусмотрена помощь, передает NUR.KZ.

Серия землетрясений, которые почувствовали жители трех мегаполисов и пяти областей, вызвало определенное волнение среди казахстанцев.

Официальные источники сообщают, что были обнаружены трещины на 19 объектах в Алматинской области после землетрясения.

Подобный риск сохраняется всегда, как и вероятность полностью лишиться жилья из-за прочих стихийных бедствий. Для защиты своих интересов можно оформить соответствующую страховку, однако не все казахстанцы используют подобные финансовые инструменты.

Как отмечается на сайте eGov.kz, при отсутствии страховки на подобные случаи казахстанцам могут оказать помощь за счет государства.

Меры поддержки пострадавших

Право на получение государственной помощи имеют:

пострадавшие в следствие стихийных бедствий или пожаров казахстанцы;

семьи, столкнувшиеся по той же причине с порчей, потерей или значительным ущербом их имуществу.

Поддержка обычно оказывается в виде денежной помощи. А ее размер не является фиксированным – это устанавливается индивидуально по итогам оценки ущерба специальной комиссией, назначаемой в местных исполнительных органах (акиматах).

Как получить такую помощь

Для получения социальной помощи казахстанцам необходимо обратиться в местный исполнительный орган (акимат) в сфере социальной защиты населения или к акиму поселка, села, сельского округа по месту жительства со следующим пакетом документов:

документ, удостоверяющий личность;

сведения о доходах лица (членов семьи);

документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара.

Оформление страхового случая. Иллюстративное фото: Pheelings Media/Getty Images

"В случае недостаточности документов для оказания социальной помощи, уполномоченный орган запрашивает в соответствующих органах сведения, необходимые для рассмотрения представленных для оказания социальной помощи документов", – указывается в источнике.

А если необходимые документы оказались испорчены или утеряны, то уполномоченный орган принимает решение об оказании социальной помощи на основании данных иных уполномоченных органов и организаций, имеющих соответствующие сведения.

Поэтому главное – обратиться в местный акимат и предоставить все то, что имеется для получения помощи. Остальное казахстанцам могут помочь собрать.

Однако важно помнить, что страховые полисы могут обеспечить больший размер денежных выплат и покрыть сразу несколько видов рисков. Подробнее об этом можно узнать в нашем разделе "Страхование".