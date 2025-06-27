Казахстан планирует закупить 500 тыс. коз у Монголии
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Казахстан выразил заинтересованность в приобретении 500 тыс. голов коз из Монголии для развития сферы переработки шерсти, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
В казахстанском МИДе рассказали подробности поездки главы внешнеполитического ведомства Мурата Нуртлеу в Монголию. Там он встретился с коллегой Батмунхийн Батцэцэг.
Сообщается, что обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, стороны наметили пути по доведению взаимного товарооборота до 500 млн долларов США.
"Казахстан выразил заинтересованность в приобретении 500 тыс. голов коз из Монголии в рамках пилотного проекта. Инициатива направлена на создание агропромышленной кооперации в сфере переработки шерсти и другой продукции животноводства. Нуртлеу предложил активизировать деловые контакты, а также пригласил монгольские компании к взаимовыгодному сотрудничеству",- сказано в сообщении.
Также сообщается, что по поручению Касым-Жомарта Токаева были переданы 5000 художественных книг известных казахстанских писателей, поэтов и ученых. Кроме того, была подчеркнута важность сохранения родного языка и культурной идентичности казахов, проживающих в Монголии.
Напомним, в октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию, его в аэропорту встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. После в Акорде рассказали, как Токаева встречали у Дома правительства в Монголии.
Сообщалось, что президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе. Кроме того, Ухнаагийн Хурэлсух сделал подарок Касым-Жомарту Токаеву.
Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Монголии в расширенном составе, вскоре Токаев пригласил президента Монголии в Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2259951-kazahstan-planiruet-zakupit-500-tys-koz-u-mongolii/
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