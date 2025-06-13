Цены на продукты в Казахстане: что дорожает, а что дешевеет

С начала лета основные продукты питания в Казахстане успели подорожать на 0,3%. Лидером по приросту стала морковь: за неполные две недели она выросла в цене на 14,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.
С начала июня 2025 года социально значимые продовольственные товары в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, подорожали на 0,3%. За последнюю неделю, то есть с 3 по 10 июня, прирост составил 0,2%.
Однако за год рост цен по этим товарам достиг 8,5%. И по отдельным категориям он оказался в разы выше.
Что происходит с овощами
Значительный вклад в инфляцию внесли овощи. Так, морковь за год подорожала на 27,7%, но почти весь прирост пришелся именно на текущий год – с января цены выросли на 62,4%, а с начала лета – на 14,2%. За последнюю неделю рост составил 7,2%.
Похожая картина с картофелем. Основной рост цен пришелся на начало года, а сейчас он показывает "умеренный" прирост в 1,1% за неделю, но сразу 61,6% – за год.
Репчатый лук отличился небольшим недельным приростом (0,5%), но в годовом разрезе является безусловным лидером – сейчас он стоит сразу на 81,7% дороже, чем в июне 2024 года.
А вот капуста, наоборот, начала дешеветь – на 13,1% с начала июня и сразу на 7,4% за последнюю неделю. Но она все равно стоит на 60,2% дороже, чем год назад.
Примечательно, что тренд с дешевеющей капустой и дорожающей морковью продолжается уже не первую неделю.
Как меняются цены на другие продукты
Стабильно дорожают в Казахстане масло и мясо. Так, подсолнечное масло сейчас стоит сразу на 25,3% дороже, чем год назад, сливочное – на 10,7%. Говядина за год подорожала на 14%, а куриные окорочка – на 4,9%.
При этом некоторые продукты становятся дешевле. Цены на гречневую крупу за год снизились на 14,8%. Рис подешевел на 16,3%, а рожки – на 3,1%. Заметно за год стала дешевле мука первого сорта – сразу на 7,1%.
|Рост цен на основные продукты питания в Казахстане
(10 июня 2025 года)
|Продукт
|За
год
|С начала
года
|С начала
месяца
|К
3 июня
|Общий рост
|8,5%
|7,1%
|0,3%
|0,2%
|Мука (1 сорт)
|-7,1%
|-1,8%
|-0,1%
|0,1%
|Хлеб
|5,5%
|3,0%
|0,4%
|0,3%
|Рожки
|-3,1%
|-1,7%
|-0,2%
|0,1%
|Рис
|-16,3%
|-7,3%
|-1,0%
|-0,2%
|Гречневая крупа
|-14,8%
|-0,7%
|0,0%
|0,0%
|Подсолнечное масло
|25,3%
|8,5%
|0,4%
|0,2%
|Сливочное масло (несоленое)
|10,7%
|4,5%
|1,3%
|0,6%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|14,0%
|13,5%
|0,6%
|0,5%
|Куриные окорочка
|4,9%
|2,7%
|0,0%
|0,0%
|Молоко (2,5%)
|3,7%
|2,3%
|0,1%
|0,0%
|Кефир (2,5%)
|5,1%
|3,5%
|0,6%
|0,3%
|Творог
|4,3%
|2,8%
|0,3%
|0,2%
|Картофель
|61,6%
|49,1%
|3,0%
|1,1%
|Морковь
|27,7%
|62,4%
|14,2%
|7,2%
|Репчатый лук
|81,7%
|62,0%
|2,4%
|0,5%
|Белокочанная капуста
|60,2%
|22,6%
|-13,1%
|-7,4%
|Сахар (песок)
|1,5%
|10,3%
|0,4%
|0,1%
|Яйца, 1 категории
|0,9%
|-7,2%
|-1,6%
|-0,9%
|Соль
|21,8%
|8,6%
|0,7%
|0,1%
|По данным Бюро национальной статистики
Впрочем, несмотря на точечное снижение по отдельным категориям продуктов, можно отметить, что инфляционные тенденции сохраняются. Это подтверждается и общим темпом роста цен в стране – по последним данным, инфляция достигла 11,3%.
Напомним, с таким показателем Казахастан недавно вернул "лидерство" по темпам роста цен среди стран ЕАЭС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255013-ceny-na-produkty-v-kazahstane-chto-dorozhaet-a-chto-desheveet/