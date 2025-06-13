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Цены на продукты в Казахстане: что дорожает, а что дешевеет

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Овощи и фрукты лежат на прилавке
Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала лета основные продукты питания в Казахстане успели подорожать на 0,3%. Лидером по приросту стала морковь: за неполные две недели она выросла в цене на 14,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

С начала июня 2025 года социально значимые продовольственные товары в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, подорожали на 0,3%. За последнюю неделю, то есть с 3 по 10 июня, прирост составил 0,2%.

Однако за год рост цен по этим товарам достиг 8,5%. И по отдельным категориям он оказался в разы выше.

Что происходит с овощами

Значительный вклад в инфляцию внесли овощи. Так, морковь за год подорожала на 27,7%, но почти весь прирост пришелся именно на текущий год – с января цены выросли на 62,4%, а с начала лета – на 14,2%. За последнюю неделю рост составил 7,2%.

Похожая картина с картофелем. Основной рост цен пришелся на начало года, а сейчас он показывает "умеренный" прирост в 1,1% за неделю, но сразу 61,6% – за год.

Репчатый лук отличился небольшим недельным приростом (0,5%), но в годовом разрезе является безусловным лидером – сейчас он стоит сразу на 81,7% дороже, чем в июне 2024 года.

А вот капуста, наоборот, начала дешеветь – на 13,1% с начала июня и сразу на 7,4% за последнюю неделю. Но она все равно стоит на 60,2% дороже, чем год назад.

Примечательно, что тренд с дешевеющей капустой и дорожающей морковью продолжается уже не первую неделю.

Как меняются цены на другие продукты

Стабильно дорожают в Казахстане масло и мясо. Так, подсолнечное масло сейчас стоит сразу на 25,3% дороже, чем год назад, сливочное – на 10,7%. Говядина за год подорожала на 14%, а куриные окорочка – на 4,9%.

При этом некоторые продукты становятся дешевле. Цены на гречневую крупу за год снизились на 14,8%. Рис подешевел на 16,3%, а рожки – на 3,1%. Заметно за год стала дешевле мука первого сорта – сразу на 7,1%.

Рост цен на основные продукты питания в Казахстане
(10 июня 2025 года)
Продукт За
год		 С начала
года		 С начала
месяца		 К
3 июня
Общий рост 8,5% 7,1% 0,3% 0,2%
Мука (1 сорт) -7,1% -1,8% -0,1% 0,1%
Хлеб 5,5% 3,0% 0,4% 0,3%
Рожки -3,1% -1,7% -0,2% 0,1%
Рис -16,3% -7,3% -1,0% -0,2%
Гречневая крупа -14,8% -0,7% 0,0% 0,0%
Подсолнечное масло 25,3% 8,5% 0,4% 0,2%
Сливочное масло (несоленое) 10,7% 4,5% 1,3% 0,6%
Говядина лопаточно-грудная часть 14,0% 13,5% 0,6% 0,5%
Куриные окорочка 4,9% 2,7% 0,0% 0,0%
Молоко (2,5%) 3,7% 2,3% 0,1% 0,0%
Кефир (2,5%) 5,1% 3,5% 0,6% 0,3%
Творог 4,3% 2,8% 0,3% 0,2%
Картофель 61,6% 49,1% 3,0% 1,1%
Морковь 27,7% 62,4% 14,2% 7,2%
Репчатый лук 81,7% 62,0% 2,4% 0,5%
Белокочанная капуста 60,2% 22,6% -13,1% -7,4%
Сахар (песок) 1,5% 10,3% 0,4% 0,1%
Яйца, 1 категории 0,9% -7,2% -1,6% -0,9%
Соль 21,8% 8,6% 0,7% 0,1%
По данным Бюро национальной статистики

Впрочем, несмотря на точечное снижение по отдельным категориям продуктов, можно отметить, что инфляционные тенденции сохраняются. Это подтверждается и общим темпом роста цен в стране – по последним данным, инфляция достигла 11,3%.

Напомним, с таким показателем Казахастан недавно вернул "лидерство" по темпам роста цен среди стран ЕАЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2255013-ceny-na-produkty-v-kazahstane-chto-dorozhaet-a-chto-desheveet/