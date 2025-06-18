Более чем на 80% подорожала аренда жилья летом в некоторых регионах Казахстана

Летний сезон отметился приростом цен на арендное жилье, что может быть связано с активными переездами и ростом сезонного спроса. Подробнее о подорожании съемных квартир в регионах читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным аналитической службы OLX, летом 2025 года аренда жилья в большинстве регионов Казахстана подорожала, особенно это коснулось однокомнатных квартир.

Самый большой рост цен на аренду "однушек" зафиксирован в Мангистауской области - на 87,5% по сравнению с зимой. В Алматинской и Акмолинской областях прирост составил 20%.

Аналитики объясняют рост цен сезонными факторами, включая переезды студентов и молодых специалистов, а также ожиданиями арендодателей, рассчитывающих на тех, кто ищет жилье в последний момент.

Официальная статистика указывает на то, что в мае резко снизились средние цены на рынке арендной недвижимости в Казахстане – сразу на 1,4% за месяц. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Алматы – на 3,6%.

Однако, согласно данным аналитической службы OLX, с наступлением лета аренда жилья в большинстве регионов Казахстана подорожала. Особенно это затронуло однокомнатные квартиры.

Дело в том, что именно на них летом традиционно может приходиться основной спрос как со стороны студентов, так и молодых специалистов. При этом подорожание в некоторых регионах относительно небольшое, а в других – превышает 80%.

Где "однушки" подорожали сильнее всего

Как отмечают аналитики, самый большой прирост цен на арендное жилье летом 2025 года был отмечен в Мангистауской области: однокомнатные квартиры подорожали на 87,5%, по сравнению с зимой.

В Алматинской и Акмолинской областях прирост составил 20%. То есть, если зимой условная квартира могла стоить 100 000 тенге (сумма взята для простоты расчета), то в начале лета за нее просят уже 120 000 тенге.

Подорожание арендных квартир в зависимости от региона и количества комнат. Источник: Аналитическая служба OLX

"Подобный скачок может объясняться сезонными факторами. Летом молодые люди уезжают на стажировки, кто-то съезжает с общежитий и ищет временное жилье до осени, а кто-то, наоборот, съезжает с квартир, оставляя на рынке больше предложений.

Именно в этот период на рынок приходит волна спроса – и ценник, особенно на популярные и доступные варианты, начинает расти", – сообщают аналитики.

Также отмечается, что подорожание может быть вызвано и ожиданиями арендодателей, которые сознательно поднимают цену в июне, рассчитывая на тех, кто ищет жилье в последний момент.

Исключением из общего тренда стала лишь Павлодарская область – здесь "однушки" подешевели на 12,5%.

Изменение стоимости двух и трехкомнатных арендных квартир

Квартиры с большим количеством комнат подверглись меньшему скачку цен в начале лета 2025 года.

"В некоторых регионах, например, в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, аренда двухкомнатных квартир выросла на 8%, но в других, наоборот, зафиксировано снижение.

В Туркестанской области, по данным OLX, аренда двухкомнатного жилья подешевела на 10%. Это может быть связано с тем, что часть семей уезжает в летние отпуска, освобождая квартиры, которые временно не востребованы", – сообщают аналитики.

В свою очередь, трехкомнатные квартиры в некоторых регионах подорожали на 6-9%, по сравнению с зимой. А в отдельных случаях их стоимость вовсе снизилась: например, в Атырауской и Костанайской области.

Как отмечают аналитики, лето может стать выгодным периодом для поиска арендного жилья, пока конкуренция не достигла пика.

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