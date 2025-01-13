Может ли аренда квартир в Астане стать дороже, чем в Алматы

Средние цены на аренду квартир в Казахстане выросли за 2024 год. При этом в Астане они могут оказаться выше, чем в Алматы, если текущий тренд сохранится. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средние цены на аренду квартир в Казахстане выросли за 2024 год на 7,9%, причем в Астане наблюдается стабильный рост с 2016 года, а в Алматы - постепенное снижение в течение последних трех лет.

При сохранении текущего тренда стоимость аренды в Астане может превысить цены в Алматы, что уже случалось в прошлом: до 2004 года, с 2013 по 2021 год аренда в столице была дороже.

Динамика цен на аренду жилья в двух крупнейших городах Казахстана исторически менялась, и лидерство по стоимости аренды регулярно переходило от одного города к другому.

Арендное жилье является необходимостью для тех, кто не имеет возможности приобрести собственные квадратные метры. А для некоторых арендодателей это может являться основным источником дохода.

Стоимость аренды зависит от рыночного фактора – соотношения спроса и предложения. Поэтому владельцы квартир сами определяют цены на съемное жилье.

При этом Алматы считается самым дорогим городом для арендаторов. Но данные статистики указывают, что это не всегда было так. А при сохранении текущего тренда Астана может выбиться в лидеры по ценам.

Астана "догоняет" Алматы

По итогам за 2024 год, аренда жилья в Казахстане подорожала сразу на 7,9%. Для сравнения: новостройки выросли в цене на 3% за год, а вторичка – на 4,2%.

В то же время в двух из трех мегаполисов страны – Астане и Алматы – отмечается разная динамика цен на арендное жилье в годовом разрезе. Например, столичный рынок стабильно дорожает с 2016 года: с 2 394 до 4 959 тенге за квадратный метр.

А в Алматы отмечается постепенное снижение стоимости аренды в течение последних трех лет: с 5 619 тенге в 2022 году до 5 344 тенге в 2024 году.

Стоимость аренды в Астане и Алматы с 2001 года. На основе данных: Бюро национальной статистики РК

И если подобная динамика цен в мегаполисах сохранится, то столица может оказаться дороже для арендаторов, чем Алматы.

В то же время данные статистики с 2001 года указывают, что лидерские позиции по ценам на съемное жилье между данными городами регулярно менялись.

Так, до 2004 года аренда в столице была дороже, чем в Алматы. А разница составляла от 56% до 26%. Затем в течение восьми лет (до 2012 года) лидерство удерживала южная столица, но уже с небольшим отрывом – до 10,5%.

Далее с 2013 по 2021 год более дорогая аренда снова отмечалась в Астане: максимальная разница достигала 24,5% (2 919 тенге против 2 344 тенге в Алматы за квадратный метр в 2020 году). Но уже после 2021 года лидерство по ценам перешло к южной столице. При этом именно с января 2022 года в статистике стали указывать средневзвешенные цены.

Таким образом, есть вероятность, что стоимость съемных квартир в Астане может снова перегнать показатели Алматы в ближайшие годы. Подобное уже происходило в прошлом.

Ранее жители Алматы рассказали, сколько денег они тратят на аренду квартиры.