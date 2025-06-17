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    Финансы

      Билетик в кино: где самые высокие цены в Казахстане

      Опубликовано:

      Упаковка с попкорном стоит на подлокотнике сиденья в кинотеатре
      Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

      За год цены в кинотеатрах Казахстана выросли на 11,9%. Рекордсменом по стоимости стал Усть-Каменогорск, где билеты в среднем стоят более 3 тыс. тенге. Подробнее о ценах читайте в материале NUR.KZ.

      Сфера услуг в Казахстане дорожает сильнее всего. По последним данным, сервисная инфляция в стране достигла 15,7% в годовом разрезе. Рост цен коснулся и сферы развлечений, в частности, не обошел он и услуги кинотеатров.

      Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем услуги кинотеатров в стране подорожали на 1,8% за месяц и сразу на 11,9% за год.

      Примечательно, что на самом деле весь месячный рост обеспечила лишь Астана – сразу плюс 9,2%, тогда как во всех остальных регионах, в том числе в Алматы и Шымкенте, роста цен аналитики не зафиксировали.

      В годовом разрезе картина интереснее. Здесь лидером стал Алматы – цены на услуги кинотеатров за год выросли сразу на 23,7%. Следом идет Астана – 22,9%, а замыкает тройку "лидеров" Костанайская область с показателем 17%.

      В Шымкенте цены в годовом разрезе остались неизменными, а Павлодарская область оказалась единственным регионом, где стоимость услуг кинотеатров за год снизилась на 1,1%.

      Рост цен на услуги кинотеатров в Казахстане
      (май 2025 года)
      Регион К маю 2024 К апрелю 2025
      Казахстан 11,9% 1,8%
      Астана 22,9% 9,2%
      Алматы 23,7% 0,0%
      Шымкент 0,0% 0,0%
      Акмолинская 0,0% 0,0%
      Актюбинская 0,0% 0,0%
      Алматинская 0,0% 0,0%
      Атырауская 7,5% 0,0%
      Западно-Казахстанская 2,0% 0,0%
      Жамбылская 12,7% 0,0%
      Карагандинская 8,6% 0,0%
      Костанайская 17,0% 0,0%
      Кызылординская 2,0% 0,0%
      Мангистауская 8,1% 0,0%
      Павлодарская -1,1% 0,0%
      Северо-Казахстанская 3,2% 0,0%
      Восточно-Казахстанская 8,1% 0,0%
      Туркестанская 2,8% 0,0%
      Жетісу 5,9% 0,0%
      Ұлытау 0,0% 0,0%
      Абай 4,4% 0,0%
      По данным информационно-аналитической системы "Талдау"

      Где самые высокие цены на билеты

      Несмотря на то, что Алматы – лидер по росту, мегаполис даже не в первой пятерке по стоимости билетов в кино.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, первое место по дороговизне занял Усть-Каменогорск, где один билет стоит в среднем 3 132 тенге.

      Следом идут Атырау (2 884 тенге), Туркестан (2 796 тенге), Астана (2 722 тенге) и Шымкент (2 637 тенге).

      В среднем по Казахстану стоимость одного билета в кино составляет 2 371 тенге, а в Алматы показатель чуть ниже – 2 357 тенге. Самые дешевые билеты продаются в Семее и Уральске – 1 574 тенге и 1 564 тенге соответственно.

      Регион Средняя стоимость 1 билета в кино
      Казахстан ₸2 371
      Астана ₸2 722
      Алматы ₸2 357
      Шымкент ₸2 637
      Актау ₸2 080
      Актобе ₸2 236
      Атырау ₸2 884
      Жезказган ₸1 800
      Кокшетау ₸2 000
      Караганда ₸1 881
      Қонаев ₸2 300
      Костанай ₸2 241
      Кызылорда ₸2 280
      Уральск ₸1 564
      Усть-Каменогорск ₸3 132
      Павлодар ₸1 829
      Петропавловск ₸1 711
      Семей ₸1 574
      Талдыкорган ₸1 800
      Тараз ₸1 789
      Туркестан ₸2 796
      По данным Бюро национальной статистики

      Отметим, что цены выросли не только в кинотеатрах, но и в других сферах досуга и культуры. Например, услуги концертных залов за год подорожали еще сильнее – сразу на 21,3%. А вот поход в театр сейчас дороже лишь на 1,9%, чем год назад.

      Также отметим, что не только культурная сфера Казахстана испытала рост цен. Также сильно подорожали услуги такси – ранее страна даже стала лидером по ценам среди стран СНГ.

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