Билетик в кино: где самые высокие цены в Казахстане
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За год цены в кинотеатрах Казахстана выросли на 11,9%. Рекордсменом по стоимости стал Усть-Каменогорск, где билеты в среднем стоят более 3 тыс. тенге. Подробнее о ценах читайте в материале NUR.KZ.
Сфера услуг в Казахстане дорожает сильнее всего. По последним данным, сервисная инфляция в стране достигла 15,7% в годовом разрезе. Рост цен коснулся и сферы развлечений, в частности, не обошел он и услуги кинотеатров.
Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем услуги кинотеатров в стране подорожали на 1,8% за месяц и сразу на 11,9% за год.
Примечательно, что на самом деле весь месячный рост обеспечила лишь Астана – сразу плюс 9,2%, тогда как во всех остальных регионах, в том числе в Алматы и Шымкенте, роста цен аналитики не зафиксировали.
В годовом разрезе картина интереснее. Здесь лидером стал Алматы – цены на услуги кинотеатров за год выросли сразу на 23,7%. Следом идет Астана – 22,9%, а замыкает тройку "лидеров" Костанайская область с показателем 17%.
В Шымкенте цены в годовом разрезе остались неизменными, а Павлодарская область оказалась единственным регионом, где стоимость услуг кинотеатров за год снизилась на 1,1%.
|Рост цен на услуги кинотеатров в Казахстане
(май 2025 года)
|Регион
|К маю 2024
|К апрелю 2025
|Казахстан
|11,9%
|1,8%
|Астана
|22,9%
|9,2%
|Алматы
|23,7%
|0,0%
|Шымкент
|0,0%
|0,0%
|Акмолинская
|0,0%
|0,0%
|Актюбинская
|0,0%
|0,0%
|Алматинская
|0,0%
|0,0%
|Атырауская
|7,5%
|0,0%
|Западно-Казахстанская
|2,0%
|0,0%
|Жамбылская
|12,7%
|0,0%
|Карагандинская
|8,6%
|0,0%
|Костанайская
|17,0%
|0,0%
|Кызылординская
|2,0%
|0,0%
|Мангистауская
|8,1%
|0,0%
|Павлодарская
|-1,1%
|0,0%
|Северо-Казахстанская
|3,2%
|0,0%
|Восточно-Казахстанская
|8,1%
|0,0%
|Туркестанская
|2,8%
|0,0%
|Жетісу
|5,9%
|0,0%
|Ұлытау
|0,0%
|0,0%
|Абай
|4,4%
|0,0%
|По данным информационно-аналитической системы "Талдау"
Где самые высокие цены на билеты
Несмотря на то, что Алматы – лидер по росту, мегаполис даже не в первой пятерке по стоимости билетов в кино.
Согласно данным Бюро национальной статистики, первое место по дороговизне занял Усть-Каменогорск, где один билет стоит в среднем 3 132 тенге.
Следом идут Атырау (2 884 тенге), Туркестан (2 796 тенге), Астана (2 722 тенге) и Шымкент (2 637 тенге).
В среднем по Казахстану стоимость одного билета в кино составляет 2 371 тенге, а в Алматы показатель чуть ниже – 2 357 тенге. Самые дешевые билеты продаются в Семее и Уральске – 1 574 тенге и 1 564 тенге соответственно.
|Регион
|Средняя стоимость 1 билета в кино
|Казахстан
|₸2 371
|Астана
|₸2 722
|Алматы
|₸2 357
|Шымкент
|₸2 637
|Актау
|₸2 080
|Актобе
|₸2 236
|Атырау
|₸2 884
|Жезказган
|₸1 800
|Кокшетау
|₸2 000
|Караганда
|₸1 881
|Қонаев
|₸2 300
|Костанай
|₸2 241
|Кызылорда
|₸2 280
|Уральск
|₸1 564
|Усть-Каменогорск
|₸3 132
|Павлодар
|₸1 829
|Петропавловск
|₸1 711
|Семей
|₸1 574
|Талдыкорган
|₸1 800
|Тараз
|₸1 789
|Туркестан
|₸2 796
|По данным Бюро национальной статистики
Отметим, что цены выросли не только в кинотеатрах, но и в других сферах досуга и культуры. Например, услуги концертных залов за год подорожали еще сильнее – сразу на 21,3%. А вот поход в театр сейчас дороже лишь на 1,9%, чем год назад.
Также отметим, что не только культурная сфера Казахстана испытала рост цен. Также сильно подорожали услуги такси – ранее страна даже стала лидером по ценам среди стран СНГ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2256246-biletik-v-kino-gde-samye-vysokie-ceny-v-kazahstane/
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