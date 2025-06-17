Билетик в кино: где самые высокие цены в Казахстане

За год цены в кинотеатрах Казахстана выросли на 11,9%. Рекордсменом по стоимости стал Усть-Каменогорск, где билеты в среднем стоят более 3 тыс. тенге. Подробнее о ценах читайте в материале NUR.KZ.

Сфера услуг в Казахстане дорожает сильнее всего. По последним данным, сервисная инфляция в стране достигла 15,7% в годовом разрезе. Рост цен коснулся и сферы развлечений, в частности, не обошел он и услуги кинотеатров.

Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в среднем услуги кинотеатров в стране подорожали на 1,8% за месяц и сразу на 11,9% за год.

Примечательно, что на самом деле весь месячный рост обеспечила лишь Астана – сразу плюс 9,2%, тогда как во всех остальных регионах, в том числе в Алматы и Шымкенте, роста цен аналитики не зафиксировали.

В годовом разрезе картина интереснее. Здесь лидером стал Алматы – цены на услуги кинотеатров за год выросли сразу на 23,7%. Следом идет Астана – 22,9%, а замыкает тройку "лидеров" Костанайская область с показателем 17%.

В Шымкенте цены в годовом разрезе остались неизменными, а Павлодарская область оказалась единственным регионом, где стоимость услуг кинотеатров за год снизилась на 1,1%.

Рост цен на услуги кинотеатров в Казахстане

(май 2025 года) Регион К маю 2024 К апрелю 2025 Казахстан 11,9% 1,8% Астана 22,9% 9,2% Алматы 23,7% 0,0% Шымкент 0,0% 0,0% Акмолинская 0,0% 0,0% Актюбинская 0,0% 0,0% Алматинская 0,0% 0,0% Атырауская 7,5% 0,0% Западно-Казахстанская 2,0% 0,0% Жамбылская 12,7% 0,0% Карагандинская 8,6% 0,0% Костанайская 17,0% 0,0% Кызылординская 2,0% 0,0% Мангистауская 8,1% 0,0% Павлодарская -1,1% 0,0% Северо-Казахстанская 3,2% 0,0% Восточно-Казахстанская 8,1% 0,0% Туркестанская 2,8% 0,0% Жетісу 5,9% 0,0% Ұлытау 0,0% 0,0% Абай 4,4% 0,0% По данным информационно-аналитической системы "Талдау"

Где самые высокие цены на билеты

Несмотря на то, что Алматы – лидер по росту, мегаполис даже не в первой пятерке по стоимости билетов в кино.

Согласно данным Бюро национальной статистики, первое место по дороговизне занял Усть-Каменогорск, где один билет стоит в среднем 3 132 тенге.

Следом идут Атырау (2 884 тенге), Туркестан (2 796 тенге), Астана (2 722 тенге) и Шымкент (2 637 тенге).

В среднем по Казахстану стоимость одного билета в кино составляет 2 371 тенге, а в Алматы показатель чуть ниже – 2 357 тенге. Самые дешевые билеты продаются в Семее и Уральске – 1 574 тенге и 1 564 тенге соответственно.

Регион Средняя стоимость 1 билета в кино Казахстан ₸2 371 Астана ₸2 722 Алматы ₸2 357 Шымкент ₸2 637 Актау ₸2 080 Актобе ₸2 236 Атырау ₸2 884 Жезказган ₸1 800 Кокшетау ₸2 000 Караганда ₸1 881 Қонаев ₸2 300 Костанай ₸2 241 Кызылорда ₸2 280 Уральск ₸1 564 Усть-Каменогорск ₸3 132 Павлодар ₸1 829 Петропавловск ₸1 711 Семей ₸1 574 Талдыкорган ₸1 800 Тараз ₸1 789 Туркестан ₸2 796 По данным Бюро национальной статистики

Отметим, что цены выросли не только в кинотеатрах, но и в других сферах досуга и культуры. Например, услуги концертных залов за год подорожали еще сильнее – сразу на 21,3%. А вот поход в театр сейчас дороже лишь на 1,9%, чем год назад.

Также отметим, что не только культурная сфера Казахстана испытала рост цен. Также сильно подорожали услуги такси – ранее страна даже стала лидером по ценам среди стран СНГ.