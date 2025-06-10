Такси в Казахстане стоит дороже, чем в других странах СНГ

За последний год услуги такси в Казахстане подорожали на 10%. Сейчас казахстанские ценники являются самыми высокими в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы тратят на услуги такси все больше денег, и не последнюю роль в этом играют не только километры, которые "намотали" граждане, но и подорожавшие услуги перевозчиков.

Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в мае цены на проезд в такси в среднем по Казахстану выросли на 1,8% за месяц.

Примечательно, что в большинстве городов цены никак не изменились – весь прирост пришелся на Алматы, где такси подорожало сразу на 13% за месяц. Также небольшой рост цен зафиксирован в Жамбылской области – 2%.

В годовом разрезе цены на услуги такси выросли сразу на 10%. Самый сильный рост зафиксирован в Шымкенте (37,6%), а также в Туркестанской области (23,8%) и Алматы (18,4%).

В Астане, в Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и в областях Абай и Ұлытау цены за год не изменились.

Рост цен на услуги такси в Казахстане

(май 2025 года) Регион К маю

2024г. К апрелю

2025г. Казахстан 10,0% 1,8% Акмолинская 5,9% 0,0% Актюбинская 3,7% 0,0% Алматинская 0,0% 0,0% Атырауская 0,0% 0,0% Западно-Казахстанская 11,3% 0,0% Жамбылская 10,3% 2,0% Карагандинская 9,5% 0,0% Костанайская 7,9% 0,0% Кызылординская 2,8% 0,0% Мангистауская 6,9% 0,0% Павордарская 0,0% 0,0% Северо-Казахстанская 17,6% 0,0% Восточно-Казахстанская 0,0% 0,0% Астана 0,0% 0,0% Алматы 18,4% 13,0% Шымкент 37,6% 0,0% Туркестанская 23,8% 0,0% Жетісу 6,9% 0,0% Ұлытау 0,0% 0,0% Абай 0,0% 0,0% По данным Бюро национальной статистики

Такой рост цен не прошел незаметно. Согласно порталу Numbeo, услуги такси в Казахстане являются самыми дорогими в СНГ. В мировом рейтинге страна заняла 87 строчку среди 124 государств по убыванию стоимости проезда в такси – 1 километр обходится казахстанцам в среднем в 400 тенге.

В других странах содружества средние ценники более "демократичны". Например, в Грузии километр обходится в 372 тенге, в Азербайджане – 299 тенге, а в России – 225 тенге.

В Украине за километр платят в среднем 184 тенге, в Армении – 167 тенге, а в Беларуси – 166 тенге. Кыргызстан отличился самыми низкими ценами на такси в мире – всего 116 тенге в среднем за километр.

Самое дорогое такси предоставляется в Швейцарии (2 351 тенге за километр), а также в Люксембурге (2 029 тенге) и Бахрейне (2 024 тенге).

Рейтинг стран по стоимости такси Место Страна Цена за 1 км 1 Швейцария ₸2 351 2 Люксембург ₸2 029 3 Бахрейн ₸2 024 4 Албания ₸1 779 5 Маврикий ₸1 664 6 Кувейт ₸1 660 7 Мозамбик ₸1 591 8 Япония ₸1 548 9 Венесуэла ₸1 526 10 Сальвадор ₸1 526 86 Румыния ₸403 87 Казахстан ₸400 88 Оман ₸397 92 Грузия ₸372 100 Азербайджан ₸299 105 Россия ₸225 109 Украина ₸184 114 Беларусь ₸167 115 Армения ₸166 116 Таджикистан ₸154 120 Узбекистан ₸153 122 Молдова ₸148 124 Кыргызстан ₸116 По данным Numbeo

Отметим, что Казахстан уже не первый раз становится лидером в СНГ по стоимости поездок в такси. Такой "титул" страна получала, например, в 2024 году.

Также напомним, что ранее Казахстан "вернул первенство" по темпам роста цен на товары и услуги среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Но при этом страна оказалась на последнем месте по росту зарплат.