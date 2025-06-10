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Такси в Казахстане стоит дороже, чем в других странах СНГ

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Девушка держит за ручку машины
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

За последний год услуги такси в Казахстане подорожали на 10%. Сейчас казахстанские ценники являются самыми высокими в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы тратят на услуги такси все больше денег, и не последнюю роль в этом играют не только километры, которые "намотали" граждане, но и подорожавшие услуги перевозчиков.

Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в мае цены на проезд в такси в среднем по Казахстану выросли на 1,8% за месяц.

Примечательно, что в большинстве городов цены никак не изменились – весь прирост пришелся на Алматы, где такси подорожало сразу на 13% за месяц. Также небольшой рост цен зафиксирован в Жамбылской области – 2%.

В годовом разрезе цены на услуги такси выросли сразу на 10%. Самый сильный рост зафиксирован в Шымкенте (37,6%), а также в Туркестанской области (23,8%) и Алматы (18,4%).

В Астане, в Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и в областях Абай и Ұлытау цены за год не изменились.

Рост цен на услуги такси в Казахстане
(май 2025 года)
Регион К маю
2024г.		 К апрелю
2025г.
Казахстан 10,0% 1,8%
Акмолинская 5,9% 0,0%
Актюбинская 3,7% 0,0%
Алматинская 0,0% 0,0%
Атырауская 0,0% 0,0%
Западно-Казахстанская 11,3% 0,0%
Жамбылская 10,3% 2,0%
Карагандинская 9,5% 0,0%
Костанайская 7,9% 0,0%
Кызылординская 2,8% 0,0%
Мангистауская 6,9% 0,0%
Павордарская 0,0% 0,0%
Северо-Казахстанская 17,6% 0,0%
Восточно-Казахстанская 0,0% 0,0%
Астана 0,0% 0,0%
Алматы 18,4% 13,0%
Шымкент 37,6% 0,0%
Туркестанская 23,8% 0,0%
Жетісу 6,9% 0,0%
Ұлытау 0,0% 0,0%
Абай 0,0% 0,0%
По данным Бюро национальной статистики

Такой рост цен не прошел незаметно. Согласно порталу Numbeo, услуги такси в Казахстане являются самыми дорогими в СНГ. В мировом рейтинге страна заняла 87 строчку среди 124 государств по убыванию стоимости проезда в такси – 1 километр обходится казахстанцам в среднем в 400 тенге.

В других странах содружества средние ценники более "демократичны". Например, в Грузии километр обходится в 372 тенге, в Азербайджане – 299 тенге, а в России – 225 тенге.

В Украине за километр платят в среднем 184 тенге, в Армении – 167 тенге, а в Беларуси – 166 тенге. Кыргызстан отличился самыми низкими ценами на такси в мире – всего 116 тенге в среднем за километр.

Самое дорогое такси предоставляется в Швейцарии (2 351 тенге за километр), а также в Люксембурге (2 029 тенге) и Бахрейне (2 024 тенге).

Рейтинг стран по стоимости такси
Место Страна Цена за 1 км
1 Швейцария ₸2 351
2 Люксембург ₸2 029
3 Бахрейн ₸2 024
4 Албания ₸1 779
5 Маврикий ₸1 664
6 Кувейт ₸1 660
7 Мозамбик ₸1 591
8 Япония ₸1 548
9 Венесуэла ₸1 526
10 Сальвадор ₸1 526
86 Румыния ₸403
87 Казахстан ₸400
88 Оман ₸397
92 Грузия ₸372
100 Азербайджан ₸299
105 Россия ₸225
109 Украина ₸184
114 Беларусь ₸167
115 Армения ₸166
116 Таджикистан ₸154
120 Узбекистан ₸153
122 Молдова ₸148
124 Кыргызстан ₸116
По данным Numbeo

Отметим, что Казахстан уже не первый раз становится лидером в СНГ по стоимости поездок в такси. Такой "титул" страна получала, например, в 2024 году.

Также напомним, что ранее Казахстан "вернул первенство" по темпам роста цен на товары и услуги среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Но при этом страна оказалась на последнем месте по росту зарплат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253963-taksi-v-kazahstane-stoit-dorozhe-chem-v-drugih-stranah-sng/