Такси в Казахстане стоит дороже, чем в других странах СНГ

За последний год услуги такси в Казахстане подорожали на 10%. Сейчас казахстанские ценники являются самыми высокими в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Подробности читайте на NUR.KZ.
Казахстанцы тратят на услуги такси все больше денег, и не последнюю роль в этом играют не только километры, которые "намотали" граждане, но и подорожавшие услуги перевозчиков.
Согласно данным из информационно-аналитической системы "Талдау", в мае цены на проезд в такси в среднем по Казахстану выросли на 1,8% за месяц.
Примечательно, что в большинстве городов цены никак не изменились – весь прирост пришелся на Алматы, где такси подорожало сразу на 13% за месяц. Также небольшой рост цен зафиксирован в Жамбылской области – 2%.
В годовом разрезе цены на услуги такси выросли сразу на 10%. Самый сильный рост зафиксирован в Шымкенте (37,6%), а также в Туркестанской области (23,8%) и Алматы (18,4%).
В Астане, в Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и в областях Абай и Ұлытау цены за год не изменились.
|Рост цен на услуги такси в Казахстане
(май 2025 года)
|Регион
|К маю
2024г.
|К апрелю
2025г.
|Казахстан
|10,0%
|1,8%
|Акмолинская
|5,9%
|0,0%
|Актюбинская
|3,7%
|0,0%
|Алматинская
|0,0%
|0,0%
|Атырауская
|0,0%
|0,0%
|Западно-Казахстанская
|11,3%
|0,0%
|Жамбылская
|10,3%
|2,0%
|Карагандинская
|9,5%
|0,0%
|Костанайская
|7,9%
|0,0%
|Кызылординская
|2,8%
|0,0%
|Мангистауская
|6,9%
|0,0%
|Павордарская
|0,0%
|0,0%
|Северо-Казахстанская
|17,6%
|0,0%
|Восточно-Казахстанская
|0,0%
|0,0%
|Астана
|0,0%
|0,0%
|Алматы
|18,4%
|13,0%
|Шымкент
|37,6%
|0,0%
|Туркестанская
|23,8%
|0,0%
|Жетісу
|6,9%
|0,0%
|Ұлытау
|0,0%
|0,0%
|Абай
|0,0%
|0,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Такой рост цен не прошел незаметно. Согласно порталу Numbeo, услуги такси в Казахстане являются самыми дорогими в СНГ. В мировом рейтинге страна заняла 87 строчку среди 124 государств по убыванию стоимости проезда в такси – 1 километр обходится казахстанцам в среднем в 400 тенге.
В других странах содружества средние ценники более "демократичны". Например, в Грузии километр обходится в 372 тенге, в Азербайджане – 299 тенге, а в России – 225 тенге.
В Украине за километр платят в среднем 184 тенге, в Армении – 167 тенге, а в Беларуси – 166 тенге. Кыргызстан отличился самыми низкими ценами на такси в мире – всего 116 тенге в среднем за километр.
Самое дорогое такси предоставляется в Швейцарии (2 351 тенге за километр), а также в Люксембурге (2 029 тенге) и Бахрейне (2 024 тенге).
|Рейтинг стран по стоимости такси
|Место
|Страна
|Цена за 1 км
|1
|Швейцария
|₸2 351
|2
|Люксембург
|₸2 029
|3
|Бахрейн
|₸2 024
|4
|Албания
|₸1 779
|5
|Маврикий
|₸1 664
|6
|Кувейт
|₸1 660
|7
|Мозамбик
|₸1 591
|8
|Япония
|₸1 548
|9
|Венесуэла
|₸1 526
|10
|Сальвадор
|₸1 526
|86
|Румыния
|₸403
|87
|Казахстан
|₸400
|88
|Оман
|₸397
|92
|Грузия
|₸372
|100
|Азербайджан
|₸299
|105
|Россия
|₸225
|109
|Украина
|₸184
|114
|Беларусь
|₸167
|115
|Армения
|₸166
|116
|Таджикистан
|₸154
|120
|Узбекистан
|₸153
|122
|Молдова
|₸148
|124
|Кыргызстан
|₸116
|По данным Numbeo
Отметим, что Казахстан уже не первый раз становится лидером в СНГ по стоимости поездок в такси. Такой "титул" страна получала, например, в 2024 году.
Также напомним, что ранее Казахстан "вернул первенство" по темпам роста цен на товары и услуги среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Но при этом страна оказалась на последнем месте по росту зарплат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2253963-taksi-v-kazahstane-stoit-dorozhe-chem-v-drugih-stranah-sng/