Более 600 млрд тенге потратили казахстанцы на поездки через агрегаторы

В 2024 году казахстанцы потратили на поездки через агрегаторы около 606,2 млрд тенге – это примерно по 30 тыс. тенге в год на каждого жителя страны. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Как отмечает Telegram-канал Data Hub, в 2024 году через платформы электронной коммерции были оказаны услуги по перевозке пассажиров на общую сумму в 606,2 млрд тенге. Это сразу на четверть больше, чем было годом ранее.

Если в 2023 году расходы на поездки через агрегаторы на душу населения составляли 24,5 тыс. тенге за 12 месяцев, то теперь они выросли до 30 тыс. тенге в среднем на казахстанца.

В частности, в казахстанцы активно пользуются агрегаторами такси. Напомним, Казахстан неоднократно становился лидером по размеру тарифов на такси в странах Содружества независимых государств, и если обратиться к статистике, это "лидерство" лишь крепнет.

Так, например, согласно данным портала Numbeo, на 30 мая в рейтинге стран по стоимости проезда 1 километра на такси Казахстан занял 86 место среди 125 стран-участниц. Здесь средний чек за километр составил 400 тенге.

Это самый высокий показатель среди всех постсоветских стран, если не учитывать Балтийские государства: Литву, Латвию и Эстонию.

Например, в соседнем Кыргызстане (125 место в рейтинге) километр стоит лишь 116 тенге, а в России (105 место) – 232 тенге. В Армении (113 место) километр обходится в среднем 172 тенге, в Беларуси (116 место) – 167 тенге.

Впрочем, важно учесть, что это средние цены за проезд, и зачастую они могут быть как ниже, так и выше. К тому же на стоимость поездки могут влиять десятки факторов – от трафика на улице до погодных условий. О том, из-за чего ценник может "взлететь", мы рассказывали здесь.