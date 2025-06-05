Нацбанк озвучил новое решение по базовой ставке

В Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане. Сообщается, что она была сохранена на прежнем уровне, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление НБ.

Сегодня было принято решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - сказано в сообщении.

Инфляция в мае

Как сообщили в Нацбанке, годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%. Ключевым драйвером роста цен остается сервисная инфляция вследствие заметного удорожания как регулируемых тарифов, так и рыночных услуг.

Ускорение темпов роста цен также наблюдается по продовольственным товарам. Месячная инфляция в мае составила 0,9%, заметно превысив историческую динамику. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции составили 10,1% и 11,4%, соответственно, в пересчете на год.

"Все это свидетельствует о сохранении давления на цены на фоне вновь возросшего потребительского спроса, роста издержек производства, а также продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 14,1% против 12,2% в апреле, что указывает на сохраняющуюся волатильность и неопределенность в отношении будущей инфляции", - сказано в заявлении.

Давление внешнего сектора

По данным Нацбанка, давление на цены со стороны внешнего сектора усиливается. Это связано с сохраняющейся высокой инфляцией в России, продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие на фоне высокого спроса и валютных колебаний, а также с высокой неопределенностью, вызванной эскалацией торговых конфликтов и волатильностью цен на сырьевые товары.

"Глобальный рост цен остается устойчивым. Торговые разногласия усиливают инфляционные риски и сдерживают деловую активность в промышленности и секторе услуг. В этих условиях риторика центральных банков остается сдержанной, несмотря на ожидания рынка по дальнейшему смягчению политики.

В рамках базового сценария цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону снижения до 60 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия скорректированы с учётом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом", - сообщили в НБ.

Прогноз инфляции

Также отмечается, что прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году она ожидается в пределах 10,5-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и постепенного сворачивания мер бюджетной поддержки в рамках предстоящей налогово-бюджетной консолидации.

"Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения на горизонте 2025-2026 годов обусловлен ростом цен на продовольствие, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса и снижением цен на нефть. Среди ключевых рисков прогноза остаются усиление внутреннего спроса, ускорение внешней инфляции и незаякоренность инфляционных ожиданий", - объясняли специалисты.

Сдерживающее влияние на инфляцию продолжат оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и запланированные меры фискальной консолидации. При этом сохраняется неопределенность в отношении фактических темпов роста цен на ГСМ, жесткости фискальной дисциплины (включая реализацию планов по снижению изъятий из Национального фонда), а также вторичных эффектов от повышения регулируемых цен и ставок НДС.

Прогноз для экономики Казахстана

Сообщается, что прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год был повышен до 5-6% вследствие усиленного внутреннего спроса и роста инвестиционной активности.

Прогноз на 2026 год составляет 4-5% с учетом более ритмичного роста в 2025 году и более низкого роста экспорта из-за сценарного снижения цен на нефть по сравнению с прошлым прогнозом. Экономический рост в 2026 году продолжит поддерживаться внутренним спросом и увеличением добычи нефти.

"Складывающаяся высокая инфляция требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года.

Поддержание текущих условий направлено на стабилизацию инфляционных ожиданий, предотвращение закрепления тренда на ускорение роста цен и возвращение инфляции к устойчивой траектории снижения в направлении среднесрочной цели в 5%", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Национальный банк не исключил возможности повышения базовой ставки при необходимости.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

До этого плановое решение Нацбанка по базовой ставке было объявлено 11 апреля текущего года. Тогда было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых.

Напомним, в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.