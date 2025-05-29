Почему казахстанцам не вернут напрямую деньги за переплату по электроэнергии в 2024 году

Переплата за электричество в 2024 году превысила 34 млрд тенге. Эти средства планируют возвращать не наличными деньгами, а тарифами, рассказал вице-министр энергетики на брифинге СЦК, передает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В 2024 году переплата за электроэнергию в Казахстане составила более 34 млрд тенге из-за завышения тарифов.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что эти средства не будут возвращены потребителям напрямую.

По словам Есимханова, сумма переплаты будет учтена при формировании будущих тарифов или реинвестирована в отрасль.

Высшая аудиторская палата (ВАП) провела аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, в рамках которого были выявлены завышения тарифов и финансовые нарушения.

Так, в аудиторской палате отмечали, что тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений.

В результате за 2024 год допущено завышение тарифа на электроэнергию в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями.

Что будет с суммой переплаты

Сунгат Есимханов, вице-министр энергетики, ответил на вопрос о планах использования этих средств в рамках брифинга СЦК.

Он отметил, что в текущий момент проверка отрасли продолжается, а тарифообразование регулирует Комитет по естественным монополиям. При этом, согласно его мнению, средства, полученные за счет переплаты, будут использованы в самой отрасли, а не возвращены потребителям в рамках перерасчета.

"Я думаю она (сумма переплаты – прим. ред.) никуда не денется и будет возвращена в рамках снижения тарифов или реинвестирована, чтобы не повышать дальше тарифы. Эти суммы будут учтены в будущем при рассмотрении тарифов", – отметил Сунгат Есимханов.

Напомним, что вице-министр энергетики в рамках брифинга рассказал, могут ли поднять тариф на электроэнергию второй раз за год в Казахстане. Он отмечал, что министерство утверждает тарифы на электроэнергию на уровне генерации. И они повышаются лишь раз в год, поэтому до 1 января изменений не ожидается.

Однако окончательное тарифообразование регулирует Комитет по регулированию естественных монополий.

Также сообщалось, что в Алматы с 1 июня 2025 года может подорожать электроэнергия: 1 киловатт-час будет стоить 38,66 тенге без учета НДС. При этом отмечалось, что данный проект уровня предельного тарифа не является окончательным.

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