Повысить тарифы на электроэнергию хотят в Алматы

В Алматы может подорожать электроэнергия с 1 июня 2025 года. Ожидается, что 1 киловатт-час будет стоить 38,66 тенге без учета НДС. С проектом ознакомились журналисты NUR.KZ.

За последний год тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли в среднем на 11,7%. Однако вскоре цены могут вырасти еще сильнее, по крайней мере для жителей Алматы.

Как сообщает "АлматыЭнергоСбыт", на текущий момент рассматривается проект, который повышает предельные цены на розничную реализацию электрической энергии для жителей мегаполиса.

Согласно проекту, ожидается, что предельная цена составит 38,66 тенге за 1 киловатт-час (кВт-ч) электроэнергии без налога на добавленную стоимость (НДС). Для сравнения: текущий тариф равен 27,59 тенге без НДС (30,9 тенге с учетом налога).

Отмечается, что данный проект уровня предельного тарифа не является окончательным.

Для бытовых потребителей, то есть для рядовых горожан, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без учета НДС. Для потребителей, которые используют электроэнергию не для бытовых нужд - 38,66 тенге, а для юридических лиц, финансируемых из госбюджета - 111,72 тенге за кВт-ч.

Кроме того, также изменятся тарифы и уровни дифференцированных тарифов по нормам потребления (без учета НДС):

1 уровня – 26,80 тенге за кВт-ч (текущее значение составляет 25,6 тенге );

за кВт-ч (текущее значение составляет ); 2 уровня – 35,42 тенге за кВт-ч ( 33,11 тенге по действующему тарифу);

за кВт-ч ( по действующему тарифу); 3 уровня – 44,28 тенге за кВт-ч (41,39 тенге на момент написания материала).

Ожидается, что поправки вступят в силу уже 1 июня 2025 года, однако сейчас проект должен пройти экспертизу Департамента по регулированию естественных монополий.

Напомним, ранее стало известно, что повысить тарифы на электроэнергию решили и в Астане.

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