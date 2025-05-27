Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Могут ли поднять тариф на электроэнергию второй раз за год в Казахстане, ответили в Минэнерго

Опубликовано:

Лампочка в руке на фоне неба
Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста тарифов на тепло и электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сунгат Есимханов отметил, что по теплу и розничному рынку тарифообразование регулирует Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ.

"Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год, он произошел 1 февраля. Поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января. Только в случае чрезвычайных обстоятельств. Например, если произойдет рост цен на уголь", - сказал он.

Спикер также озвучил причины повышения электроэнергии на источниках.

"Это рост стоимости угля, рост заработных плат, в связи с кадровыми вопросами, рост стоимости запасных частей - наблюдается значительное удорожание. Все эти факторы необходимо учитывать для надежности теплоснабжения. Но, естественно, все это происходит в рамках инфляционных коридоров, которые установлены", - добавил вице-министр.

К слову, на прошлой неделе стало известно, что в Алматы может подорожать электроэнергия с 1 июня 2025 года. Ожидается, что 1 киловатт-час будет стоить 38,66 тенге без учета НДС.

До этого стало известно, что повысить тарифы на электроэнергию решили и в Астане.

Также мы писали, что за последний год тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли в среднем на 11,7%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2249355-mogut-li-podnyat-tarif-na-elektroenergiyu-vtoroy-raz-za-god-v-kazahstane-otvetili-v-minenergo/