Могут ли поднять тариф на электроэнергию второй раз за год в Казахстане, ответили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста тарифов на тепло и электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сунгат Есимханов отметил, что по теплу и розничному рынку тарифообразование регулирует Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ.

"Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год, он произошел 1 февраля. Поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января. Только в случае чрезвычайных обстоятельств. Например, если произойдет рост цен на уголь", - сказал он.

Спикер также озвучил причины повышения электроэнергии на источниках.

"Это рост стоимости угля, рост заработных плат, в связи с кадровыми вопросами, рост стоимости запасных частей - наблюдается значительное удорожание. Все эти факторы необходимо учитывать для надежности теплоснабжения. Но, естественно, все это происходит в рамках инфляционных коридоров, которые установлены", - добавил вице-министр.

К слову, на прошлой неделе стало известно, что в Алматы может подорожать электроэнергия с 1 июня 2025 года. Ожидается, что 1 киловатт-час будет стоить 38,66 тенге без учета НДС.

До этого стало известно, что повысить тарифы на электроэнергию решили и в Астане.

Также мы писали, что за последний год тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли в среднем на 11,7%.