Уровень безработицы в Казахстане выше, чем в некоторых странах Африки

Уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. Это больше, чем в России, Кыргызстане, а также в некоторых странах Азии, Европы и Африки, сообщают аналитики. Их данные изучили журналисты NUR.KZ.

К концу 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. В целом в стране было зарегистрировано более 448 тыс. безработных, то есть граждан в возрасте старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.

При этом реальное число нетрудоустроенных казахстанцев может оказаться гораздо выше. Дело в том, что методика Международной организации труда (МОТ), по которой определяется уровень безработицы в Казахстане, не учитывает большое количество граждан.

Тем не менее даже такой показатель оказался гораздо выше, чем во многих других странах мира. Так, согласно рейтингу аналитического портала Trading Economics, по уровню безработицы Казахстан оказался на 75 месте среди 182 стран.

Страна уступает не только развитым странам Запада, таким как Великобритания (4,4%), США (4%) или Япония (2,4%), но также и некоторым развивающимся странам Африки, таким как Нигерия (4,3%), Гамбия (4,1%), Чад (1%) и Нигер (0,5%).

Лучше обстоит дело с безработицей и у соседей Казахстана. Например, в Туркменистане уровень безработицы составил 4,19%, в Молдове – 3,6%, в России – 2,3%, а в Кыргызстане – 1,9%. Особенно выделяется в этом списке Беларусь, которая вместе с Катаром оказалась на первой строчке рейтинга с уровнем безработицы 0,1%.

Больше, чем в Казахстане, уровень безработицы зафиксирован в Азербайджане (5,6%), Узбекистане (6,8%), Таджикистане (6,9%), Украине (10,5%), Армении (13,3%) и Грузии (14,2%). "Лидером" по безработице в рамках данного рейтинга оказалась Южно-Африканская Республика (ЮАР) – 31,9%.

Рейтинг стран по уровню безработицы Место Страна Уровень

безработицы 1 Беларусь 0,1% 2 Катар 0,1% 3 Камбоджа 0,2% 4 Нигер 0,5% 5 Таиланд 0,9% 7 Чад 1,0% 10 Куба 1,2% 18 Кыргызстан 1,9% 22 Россия 2,3% 32 Уганда 2,9% 37 Северная Корея 3,0% 50 Молдова 3,6% 63 Гамбия 4,1% 64 Туркменистан 4,2% 69 Нигерия 4,3% 75 Казахстан 4,6% 95 Азербайджан 5,6% 117 Узбекистан 6,8% 118 Таджикистан 6,9% 143 Украина 10,5% 157 Армения 13,3% 161 Грузия 14,2% 178 Ботсвана 27,6% 179 Джибути 27,9% 180 Палестина 30,7% 181 Ангола 30,8% 182 ЮАР (Южная Африка) 31,9% По данным Trading Economics

Однако стоит подчеркнуть, что при составлении рейтинга использовались исключительно официальные данные по уровню безработицы в государствах. При этом не везде может применяться методика Международной организации труда в том виде, в котором она используется в Казахстане, а значит существует риск статистической погрешности.

Напомним, казахстанцы могут оформить социальные выплаты по случаю потери работы. Но поддержку оказывают только гражданам, официально получившим статус безработного. В прошлом году такую компенсацию получили порядка 294 тыс. человек.