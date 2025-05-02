475 компаний с госучастием приватизируют или ликвидируют в Казахстане

По решению Комиссии по демонополизации экономики 475 хозяйствующих субъектов с госучастием будут приватизированы, объединены или ликвидированы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на заседании Комиссии по демонополизации экономики заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о проводимой работе по снижению доли государства в экономике, увеличению вклада среднего бизнеса в ВВП.

Участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.

По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация Указа президента "О мерах по либерализации экономики" должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на контроле.

Напомним, в начале марта депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил вернуть частные парковки в Астане в государственную собственность.

"Частные парковки ничего практически не делают в Астане, но получают огромные деньги. В условиях, когда в бюджете очень проблемы с финансами, бюджетом, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность", - заявил депутат.

В прошлом году прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

Также санаторий "Рахмановские ключи" по результатам прошедших торгов передали на баланс государственных органов.

Отметим, что в 2023 году, также на заседании Комиссии по демонополизации экономики глава кабмина поручил вернуть в госсобственность предприятие, переданное ранее в доверительное управление - проверка выявила, что компания используется не по назначению.

Добавим, Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.