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475 компаний с госучастием приватизируют или ликвидируют в Казахстане

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Заседание Комиссии по демонополизации экономики
Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: t.me/KZgovernment

По решению Комиссии по демонополизации экономики 475 хозяйствующих субъектов с госучастием будут приватизированы, объединены или ликвидированы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на заседании Комиссии по демонополизации экономики заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о проводимой работе по снижению доли государства в экономике, увеличению вклада среднего бизнеса в ВВП.

Участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.

По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация Указа президента "О мерах по либерализации экономики" должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на контроле.

Напомним, в начале марта депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил вернуть частные парковки в Астане в государственную собственность.

"Частные парковки ничего практически не делают в Астане, но получают огромные деньги. В условиях, когда в бюджете очень проблемы с финансами, бюджетом, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность", - заявил депутат.

В прошлом году прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

Также санаторий "Рахмановские ключи" по результатам прошедших торгов передали на баланс государственных органов.

Отметим, что в 2023 году, также на заседании Комиссии по демонополизации экономики глава кабмина поручил вернуть в госсобственность предприятие, переданное ранее в доверительное управление - проверка выявила, что компания используется не по назначению.

Добавим, Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2241354-475-kompaniy-s-gosuchastiem-privatiziruyut-ili-likvidiruyut-v-kazahstane/