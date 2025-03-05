Частные парковки предложили вернуть в госсобственность в Астане

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил вернуть частные парковки в Астане в государственную собственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания мажилиса парламента депутат Бакытжан Базарбек предложил вернуть частные парковки в государственную собственность.

"Частные парковки ничего практически не делают в Астане, но получают огромные деньги. В условиях, когда в бюджете очень проблемы с финансами, бюджетом, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность", - заявил депутат.

Заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин заметил, что это - достаточно сложный процесс.

"Я понимаю, что в рамках тех изменений, которые сейчас делаются, у маслихата появляются новые функции по удобной среде, по дизайн-коду. Это все можно урегулировать в рамках правил дизайн-кода: каким образом все это должно выглядеть, где это должно быть, как это должно быть расположено, плата и так далее.

Что касается возврата - это достаточно сложный процесс. Это всегда судебные процедуры, сроки. Лучше договориться, мне кажется, с бизнесом и, если, допустим, маслихат своим постановлением скажет, что парковки должны быть многоэтажными, вид такой-то у них должен быть, площадь на одну машину такая-то, застройщику придется это делать или отдавать земельный участок. Необходимо, наверное, все-таки эти вопросы комплексно решать", - заявил Жумангарин.

Ранее депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что концепцию взимания платы за парковки в Казахстане нужно пересмотреть - включая цены и большее количество бесплатных мест.